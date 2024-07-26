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В Венгрии ожидают дефицит топлива из-за приостановки Киевом транзита нефти
В Венгрии ожидают дефицит топлива из-за приостановки Киевом транзита нефти - 26.07.2024, ПРАЙМ
В Венгрии ожидают дефицит топлива из-за приостановки Киевом транзита нефти
Вопрос с транзитом нефти из России через Украину должен быть решен к сентябрю, иначе Венгрия может столкнуться с дефицитом топлива. Об этом сообщил глава... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:40+0300
2024-07-26T10:40+0300
2024-07-26T10:40+0300
энергетика
венгрия
топливо
кризис
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БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Вопрос с транзитом нефти из России через Украину должен быть решен к сентябрю, иначе Венгрия может столкнуться с дефицитом топлива. Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Если ситуация не решится, может наступить дефицит топлива", — отметил он.По словам Гуйяша, венгерские власти пока не намерены паниковать, так как страна располагает достаточными запасами топлива. Тем не менее, решение должно быть найдено к сентябрю.Украина приостановила транзит нефти из России, что вызвало возмущение со стороны Венгрии и Словакии. Оба государства также обратились в Еврокомиссию с просьбой повлиять на Хорватию с целью увеличения пропускной способности нефтепровода.
https://1prime.ru/20240723/oil-850349983.html
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венгрия, топливо, кризис
Энергетика, ВЕНГРИЯ, топливо, кризис
В Венгрии ожидают дефицит топлива из-за приостановки Киевом транзита нефти
Гуйяш: Венгрии грозит дефицит топлива, если вопрос транзита нефти не решится
БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Вопрос с транзитом нефти из России через Украину должен быть решен к сентябрю, иначе Венгрия может столкнуться с дефицитом топлива. Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Если ситуация не решится, может наступить дефицит топлива", — отметил он.
По словам Гуйяша, венгерские власти пока не намерены паниковать, так как страна располагает достаточными запасами топлива. Тем не менее, решение должно быть найдено к сентябрю.
Украина приостановила транзит нефти из России, что вызвало возмущение со стороны Венгрии и Словакии. Оба государства также обратились в Еврокомиссию с просьбой повлиять на Хорватию с целью увеличения пропускной способности нефтепровода.
"Спасибо" по-киевски. Украина оставила европейских союзников без нефти