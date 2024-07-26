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КТК ввел в эксплуатацию выносной причал после ремонта

КТК ввел в эксплуатацию выносной причал после ремонта - 26.07.2024, ПРАЙМ

КТК ввел в эксплуатацию выносной причал после ремонта

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию один из трех выносных причалов (ВПУ-2) после ремонта, начавшегося в конце апреля, первая погрузка | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T11:32+0300

2024-07-26T11:32+0300

2024-07-26T11:38+0300

россия

ктк

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию один из трех выносных причалов (ВПУ-2) после ремонта, начавшегося в конце апреля, первая погрузка намечена на 30 июля, говорится в сообщении компании."24 июля 2024 года в акватории морского терминала КТК под Новороссийском в эксплуатацию введено ВПУ-2. Выносное причальное устройство было выведено на планово-предупредительный ремонт в конце апреля текущего года. За это время на нем заменили 54 шланга (18 подводных и 36 плавучих)", - говорится в сообщении."Первая после ремонта погрузка на ВПУ-2 намечена на 30 июля 2024 года", - добавил консорциум.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ктк