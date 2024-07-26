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КТК ввел в эксплуатацию выносной причал после ремонта
КТК ввел в эксплуатацию выносной причал после ремонта - 26.07.2024, ПРАЙМ
КТК ввел в эксплуатацию выносной причал после ремонта
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию один из трех выносных причалов (ВПУ-2) после ремонта, начавшегося в конце апреля, первая погрузка | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T11:32+0300
2024-07-26T11:32+0300
2024-07-26T11:38+0300
россия
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию один из трех выносных причалов (ВПУ-2) после ремонта, начавшегося в конце апреля, первая погрузка намечена на 30 июля, говорится в сообщении компании."24 июля 2024 года в акватории морского терминала КТК под Новороссийском в эксплуатацию введено ВПУ-2. Выносное причальное устройство было выведено на планово-предупредительный ремонт в конце апреля текущего года. За это время на нем заменили 54 шланга (18 подводных и 36 плавучих)", - говорится в сообщении."Первая после ремонта погрузка на ВПУ-2 намечена на 30 июля 2024 года", - добавил консорциум.
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россия, ктк
КТК ввел в эксплуатацию выносной причал после ремонта
КТК ввел в эксплуатацию выносной причал, погрузка намечена на 30 июля 2024 года
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию один из трех выносных причалов (ВПУ-2) после ремонта, начавшегося в конце апреля, первая погрузка намечена на 30 июля, говорится в сообщении компании.
"24 июля 2024 года в акватории морского терминала КТК под Новороссийском в эксплуатацию введено ВПУ-2. Выносное причальное устройство было выведено на планово-предупредительный ремонт в конце апреля текущего года. За это время на нем заменили 54 шланга (18 подводных и 36 плавучих)", - говорится в сообщении.
"Первая после ремонта погрузка на ВПУ-2 намечена на 30 июля 2024 года", - добавил консорциум.