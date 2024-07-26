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Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле - 26.07.2024, ПРАЙМ
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле
Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве, признался, что действовал по указу сотрудника СБУ. Об этом он сообщил в... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:02+0300
2024-07-26T09:03+0300
происшествия
россия
фсб
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве, признался, что действовал по указу сотрудника СБУ. Об этом он сообщил в видеозаписи, опубликованной ФСБ России."Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле", — отметил он.Серебряков утверждает, что получил компоненты для взрывного устройства в Рузском районе Московской области, а его куратор предложил ему ликвидировать российского офицера. За это задание СБУ обещали ему от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Серебряков также признался, что собрал бомбу и заложил ее под автомобиль по указанию украинского куратора.В среду утром два человека пострадали при взрыве машины в Москве во дворе дома на улице Синявинской. По данным МВД России, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело было передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета России.
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
09:02 26.07.2024 (обновлено: 09:03 26.07.2024)
 
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле

Серебряков рассказал ФСБ, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле

ФСБ России пресекла деятельность грузинской разведки, занимавшейся созданием агентурной сети в Краснодарском крае
ФСБ России пресекла деятельность грузинской разведки, занимавшейся созданием агентурной сети в Краснодарском крае
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве, признался, что действовал по указу сотрудника СБУ. Об этом он сообщил в видеозаписи, опубликованной ФСБ России.
"Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле", — отметил он.
Серебряков утверждает, что получил компоненты для взрывного устройства в Рузском районе Московской области, а его куратор предложил ему ликвидировать российского офицера. За это задание СБУ обещали ему от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Серебряков также признался, что собрал бомбу и заложил ее под автомобиль по указанию украинского куратора.
В среду утром два человека пострадали при взрыве машины в Москве во дворе дома на улице Синявинской. По данным МВД России, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело было передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета России.
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