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СМИ: Трамп может разработать программу ленд-лиза для Киева - 26.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп может разработать программу ленд-лиза для Киева
СМИ: Трамп может разработать программу ленд-лиза для Киева - 26.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Трамп может разработать программу ленд-лиза для Киева
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на близящихся выборах может разработать программу ленд-лиза для Киева. Ее размер... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:43+0300
2024-07-26T09:43+0300
дональд трамп
сша
украина
ленд-лиз
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ВАШИНГТОН, 26 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на близящихся выборах может разработать программу ленд-лиза для Киева. Ее размер составит 500 миллиардов долларов, следует из статьи экс-госсекретаря США Майка Помпео и исполнительного директора компании BGR Group Дэвида Урбана в новостной газете Wall Street Journal."Вот как может выглядеть успешный план по Украине:… ввести реальные санкции против России…, усилить американскую оборонную промышленность…, возродить Организацию Североатлантического договора…, создать программу "ленд-лиза" для Украины в размере 500 миллиардов долларов. Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией… Снять все ограничения на виды оружия, которые Украина может получать и использовать", - рассказывает источник. Предполагается также, что республиканец может поспособствовать восстановлению отношений с Саудовской Аравией и Израилем.Президентские выборы в США состоятся уже 5 ноября. Ранее СМИ сообщали, что в случае, если украинский президент Владимир Зеленский откажется от инициатив кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, американская сторона может изменить свою позицию относительно помощи Киеву. Поддержка Киева со стороны США является ключевым фактором продолжения конфликта на Украине. Речь идет не только о постоянных финансовых вливаниях и отправке вооружений, но и о дипломатической поддержке киевского режима на мировой арене.
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дональд трамп, сша, украина, ленд-лиз
Дональд Трамп, США, УКРАИНА, Ленд-лиз
09:43 26.07.2024
 
СМИ: Трамп может разработать программу ленд-лиза для Киева

WSJ: Трамп в случае победы может разработать программу ленд-лиза для Киева на $500 млрд

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 26 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на близящихся выборах может разработать программу ленд-лиза для Киева. Ее размер составит 500 миллиардов долларов, следует из статьи экс-госсекретаря США Майка Помпео и исполнительного директора компании BGR Group Дэвида Урбана в новостной газете Wall Street Journal.
"Вот как может выглядеть успешный план по Украине:… ввести реальные санкции против России…, усилить американскую оборонную промышленность…, возродить Организацию Североатлантического договора…, создать программу "ленд-лиза" для Украины в размере 500 миллиардов долларов. Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией… Снять все ограничения на виды оружия, которые Украина может получать и использовать", - рассказывает источник.
Предполагается также, что республиканец может поспособствовать восстановлению отношений с Саудовской Аравией и Израилем.
Президентские выборы в США состоятся уже 5 ноября.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
США ошиблись на несколько миллиардов долларов при подсчете помощи Киеву
09:22
Ранее СМИ сообщали, что в случае, если украинский президент Владимир Зеленский откажется от инициатив кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, американская сторона может изменить свою позицию относительно помощи Киеву. Поддержка Киева со стороны США является ключевым фактором продолжения конфликта на Украине. Речь идет не только о постоянных финансовых вливаниях и отправке вооружений, но и о дипломатической поддержке киевского режима на мировой арене.
 
Дональд ТрампСШАУКРАИНАЛенд-лиз
 
 
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