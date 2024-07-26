Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы проекта Трампа по ленд-лизу для Украины - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240726/lend-liz-850472534.html
Эксперт оценил перспективы проекта Трампа по ленд-лизу для Украины
Эксперт оценил перспективы проекта Трампа по ленд-лизу для Украины - 26.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы проекта Трампа по ленд-лизу для Украины
Информация о возможном проекте ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T17:48+0300
2024-07-26T17:48+0300
политика
дональд трамп
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e863d2d81ce91e342937154501ad9661.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Информация о возможном проекте ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может носить необязательный характер, это сигнал Украине и союзникам в контексте предвыборной кампании, что Трамп будет продолжать поддержку Киева, а также попытка надавить на Россию и приблизить завершение военных действий, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать. "Надо учитывать, кто источник информации. Эта публикация из окружения Трампа, которая может носить гипотетический, необязательно программный характер в контексте предвыборной кампании. В первую очередь, это может быть сигнал, что Трамп не бросит Украину, что он будет оказывать поддержку, что он в принципе за поддержку союзников", - рассказал эксперт РИА Новости. Сокольщик добавил, что данная информация может быть и прямым сигналом для России, чтобы надавить на нее и посадить за стол переговоров. По его словам, Трамп уже ранее применял давление к Украине, указывая на военные возможности России и угрожая сокращением военной помощи. "Это противоречивые сигналы двум сторонам конфликта для того, чтобы заставить сомневаться в перспективах, в необходимости дальнейшего проведения военных действий… Насколько это будет реализовано, это совершенно другой вопрос", - подытожил эксперт.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7295fe22788ad796603d138a6ba2cc62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, украина, россия
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
17:48 26.07.2024
 
Эксперт оценил перспективы проекта Трампа по ленд-лизу для Украины

Эксперт Сокольщик: проект ленд-лиза Трампа маловероятен, это лишь сигнал Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Информация о возможном проекте ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может носить необязательный характер, это сигнал Украине и союзникам в контексте предвыборной кампании, что Трамп будет продолжать поддержку Киева, а также попытка надавить на Россию и приблизить завершение военных действий, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.
"Надо учитывать, кто источник информации. Эта публикация из окружения Трампа, которая может носить гипотетический, необязательно программный характер в контексте предвыборной кампании. В первую очередь, это может быть сигнал, что Трамп не бросит Украину, что он будет оказывать поддержку, что он в принципе за поддержку союзников", - рассказал эксперт РИА Новости.
Сокольщик добавил, что данная информация может быть и прямым сигналом для России, чтобы надавить на нее и посадить за стол переговоров. По его словам, Трамп уже ранее применял давление к Украине, указывая на военные возможности России и угрожая сокращением военной помощи.
"Это противоречивые сигналы двум сторонам конфликта для того, чтобы заставить сомневаться в перспективах, в необходимости дальнейшего проведения военных действий… Насколько это будет реализовано, это совершенно другой вопрос", - подытожил эксперт.
 
ПолитикаДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала