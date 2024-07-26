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Эксперт оценил перспективы проекта Трампа по ленд-лизу для Украины

Эксперт оценил перспективы проекта Трампа по ленд-лизу для Украины - 26.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы проекта Трампа по ленд-лизу для Украины

Информация о возможном проекте ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T17:48+0300

2024-07-26T17:48+0300

2024-07-26T17:48+0300

политика

дональд трамп

украина

россия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Информация о возможном проекте ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может носить необязательный характер, это сигнал Украине и союзникам в контексте предвыборной кампании, что Трамп будет продолжать поддержку Киева, а также попытка надавить на Россию и приблизить завершение военных действий, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать. "Надо учитывать, кто источник информации. Эта публикация из окружения Трампа, которая может носить гипотетический, необязательно программный характер в контексте предвыборной кампании. В первую очередь, это может быть сигнал, что Трамп не бросит Украину, что он будет оказывать поддержку, что он в принципе за поддержку союзников", - рассказал эксперт РИА Новости. Сокольщик добавил, что данная информация может быть и прямым сигналом для России, чтобы надавить на нее и посадить за стол переговоров. По его словам, Трамп уже ранее применял давление к Украине, указывая на военные возможности России и угрожая сокращением военной помощи. "Это противоречивые сигналы двум сторонам конфликта для того, чтобы заставить сомневаться в перспективах, в необходимости дальнейшего проведения военных действий… Насколько это будет реализовано, это совершенно другой вопрос", - подытожил эксперт.

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дональд трамп, украина, россия