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Финны экономят, а русские не едут. Центр Хельсинки остался без магазинов

Финны экономят, а русские не едут. Центр Хельсинки остался без магазинов - 26.07.2024, ПРАЙМ

Финны экономят, а русские не едут. Центр Хельсинки остался без магазинов

Менее чем за пять лет в центре Хельсинки закрылись свыше 130 магазинов. Финны закупают товары и продукты в других частях столицы, а многие просто экономят. К... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T12:19+0300

2024-07-26T12:19+0300

2024-07-26T13:02+0300

экономика

финляндия

магазины

россия

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Менее чем за пять лет в центре Хельсинки закрылись свыше 130 магазинов. Финны закупают товары и продукты в других частях столицы, а многие просто экономят. К тому же сократился туристический поток из России. Об этом рассказывается в публикации финского издания Ilta-Sanomat.В статье сообщается, что результаты опроса, который был проведен по заказу Торгово-промышленной палаты района Хельсинки (ТПП), свидетельствуют, что с 2019 по 2023 год количество магазинов розничной торговли в центре финской столицы сократилось на 20%.В материале приводится сообщение представителя ТПП Маркку Лахтинена: "После 2019 года из центра города исчезло 137 магазинов розничной торговли. Вместе с ними компании потеряли около 200 миллионов (долларов – прим. ред.) оборота".В этой связи авторы публикации жалуются, что Хельсинки потерял "былую привлекательность". А причину ни видят в том, что сами финны покупают товары и продукты в других частях столицы или попросту экономят – времена сейчас нелегкие. А кроме всего, отмечается, что существенную роль в массовом закрытии торговых точек в Хельсинки сыграло сокращение туристического потока, прежде всего, из Российской Федерации.

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финляндия, магазины, россия