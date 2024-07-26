https://1prime.ru/20240726/minfin-850445355.html
В Минфине рассказали о правилах предоставления федерального инвествычета
В Минфине рассказали о правилах предоставления федерального инвествычета - 26.07.2024, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о правилах предоставления федерального инвествычета
Правила предоставления федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) будут едиными для всех, но конкретные параметры планируется определить осенью при... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:33+0300
2024-07-26T09:33+0300
2024-07-26T09:34+0300
налоги
минфин
инвествычет
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Правила предоставления федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) будут едиными для всех, но конкретные параметры планируется определить осенью при подготовке проекта бюджета на следующий трехлетний период, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова. "Финальные параметры федерального инвестиционного налогового вычета планируется определить осенью в рамках подготовки проекта бюджета на предстоящую трехлетку, когда будет определен предельный объем финансирования ФИНВ из бюджета", - отметил Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса. Как указывает замминистра, исходя из утвержденной предельной суммы расходов на этот инвестиционный вычет также предстоит определиться, как ее распределять. "Предоставлять этот инвестиционный стимул бизнесу по широкому кругу отраслей и соответственно в меньшем размере, или сосредоточить поддержку на стратегических отраслях и предоставлять за счет этого больший объем софинансирования. Эту развилку еще предстоит обсудить с бизнесом", - подчеркнул Сазанов. "Хотя конкретные параметры ФИНВ еще не утверждены, но уже сейчас есть определенность, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на основе которых будут определяться налогоплательщики, имеющие право получать инвествычет. Это точно не будет перечень конкретных проектов или компаний", - сказал Сазанов. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал ранее, что правительство РФ оформит решение по федеральному инвестиционному налоговому вычету постановлением.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_54b5c29aa08fd4185377eeb034e5d303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, инвествычет
Налоги, Минфин, инвествычет
В Минфине рассказали о правилах предоставления федерального инвествычета
Сазанов: правила предоставления федерального инвествычета будут едиными
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Правила предоставления федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) будут едиными для всех, но конкретные параметры планируется определить осенью при подготовке проекта бюджета на следующий трехлетний период, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова.
"Финальные параметры федерального инвестиционного налогового вычета планируется определить осенью в рамках подготовки проекта бюджета на предстоящую трехлетку, когда будет определен предельный объем финансирования ФИНВ из бюджета", - отметил Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса.
Как указывает замминистра, исходя из утвержденной предельной суммы расходов на этот инвестиционный вычет также предстоит определиться, как ее распределять. "Предоставлять этот инвестиционный стимул бизнесу по широкому кругу отраслей и соответственно в меньшем размере, или сосредоточить поддержку на стратегических отраслях и предоставлять за счет этого больший объем софинансирования. Эту развилку еще предстоит обсудить с бизнесом", - подчеркнул Сазанов.
"Хотя конкретные параметры ФИНВ еще не утверждены, но уже сейчас есть определенность, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на основе которых будут определяться налогоплательщики, имеющие право получать инвествычет. Это точно не будет перечень конкретных проектов или компаний", - сказал Сазанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал ранее, что правительство РФ оформит решение по федеральному инвестиционному налоговому вычету постановлением.