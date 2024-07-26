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В России существенно вырос спрос на сотрудников в сфере моды

В России существенно вырос спрос на сотрудников в сфере моды - 26.07.2024, ПРАЙМ

В России существенно вырос спрос на сотрудников в сфере моды

Число вакансий в индустрии моды в России в первом полугодии увеличилось на 94%, а зарплатные предложения подросли на 12% - новым сотрудникам теперь готовы... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T05:09+0300

2024-07-26T05:09+0300

2024-07-26T05:10+0300

экономика

мода

сотрудники

спрос

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Число вакансий в индустрии моды в России в первом полугодии увеличилось на 94%, а зарплатные предложения подросли на 12% - новым сотрудникам теперь готовы платить более 72 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Работа". "В первом полугодии текущего года число вакансий в индустрии моды увеличилось на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь средние зарплатные предложения для новых сотрудников в этой отрасли выросли на 12% за год и достигли 72 068 рублей в месяц за полный рабочий день", - показал анализ данных платформы. Наибольший рост спроса в этой сфере пришелся на менеджеров по работе с маркетплейсами. Число вакансий для этих специалистов выросло в 2,8 раза (+182%) по сравнению с первым полугодием 2023 года, что отражает растущую важность онлайн-торговли в модной индустрии. Средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов составила 54 912 рублей в месяц при полном графике. Более чем в два раза (+115%) вырос также спрос на менеджеров по работе с клиентами, а соискатели на эту должность в первом полугодии могли рассчитывать в среднем на 61 175 рублей ежемесячно. Профессия менеджера по продажам в модной индустрии стала третьим лидером по росту спроса работодателей - число вакансий для них увеличилось на 81%, средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 70 686 рублей в месяц. Востребованными остаются и творческие специальности в отрасли - рост числа предложений о работе для дизайнеров составил 19%, а средние зарплатные предложения для кандидатов на эту позицию составили 63 080 рублей. "На фоне изменений в международной экономике мы видим, как многие отечественные бренды активно занимают ниши, ранее принадлежащие зарубежным компаниям. Это не только создает новые рабочие места, но и способствует прорыву российской модной индустрии", - прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мода, сотрудники, спрос