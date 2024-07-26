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Набиуллина: инфляция в РФ замедлится во II полугодии
Набиуллина: инфляция в РФ замедлится во II полугодии - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина: инфляция в РФ замедлится во II полугодии
Инфляция в России существенно замедлится во втором полугодии 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила глава ЦБ РФ Эльвира... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:06+0300
2024-07-26T15:06+0300
2024-07-26T15:16+0300
эльвира набиуллина
инфляция
банк россии
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России существенно замедлится во втором полугодии 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5-7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
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эльвира набиуллина, инфляция
Эльвира Набиуллина, инфляция, Банк России
Набиуллина: инфляция в РФ замедлится во II полугодии
Набиуллина: инфляция в РФ замедлится во II полугодии под влиянием жесткой ДКП
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России существенно замедлится во втором полугодии 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5-7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.