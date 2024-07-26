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Набиуллина: нет нужды в резких повышениях ключевой ставки

Набиуллина: нет нужды в резких повышениях ключевой ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина: нет нужды в резких повышениях ключевой ставки

Резкие повышения ключевой ставки нужны для купирования рисков финансовой стабильности или при запоздалой реакции ЦБ, при этом в России этого сейчас нет, заявила | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:20+0300

2024-07-26T15:20+0300

2024-07-26T15:40+0300

банк россии

эльвира набиуллина

ставка банка россии

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Резкие повышения ключевой ставки нужны для купирования рисков финансовой стабильности или при запоздалой реакции ЦБ, при этом в России этого сейчас нет, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Резкие повышения ключевой ставки могут использоваться центральными банками, мы тоже такое использовали, обычно в двух случаях. Первое, когда нужно купировать риски финансовой стабильности, как это у нас было в России в 2014-2022 годах, и в случаях, когда реакция денежно-кредитной политики на рост инфляции уже сильно запоздала… Но у нас нет ни риска финансовой стабильности, ни большого разрыва между фактическим уровнем ставок и тем уровнем ставок, который требуется для замедления инфляции", – сказала она.Набиуллина привела пример, где механизм резкого повышения ключевой ставки был нужен в связи с запоздалой реакцией денежно-кредитной политики на рост инфляции. Так в Турции, по словам главы Центробанка, в последние годы инфляция разогналась до 80%, а годовая до сих пор остается около 70%. При этом ключевая ставка была долгое время очень низкой, поэтому ее приходилось поднимать в Турции достаточно "высокими шагами".Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, ставка банка россии