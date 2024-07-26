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Минфин заявил о готовности к переговорам о пересмотре налоговых соглашений
Минфин заявил о готовности к переговорам о пересмотре налоговых соглашений - 26.07.2024, ПРАЙМ
Минфин заявил о готовности к переговорам о пересмотре налоговых соглашений
Минфин РФ готов к переговорам о дальнейшем пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), если будут такие инициативы, сообщается на сайте... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:34+0300
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2024-07-26T09:35+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ готов к переговорам о дальнейшем пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), если будут такие инициативы, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова. "Минфин готов к переговорам о дальнейшем пересмотре СИДН. Если к нам будут поступать инициативы, мы готовы их рассматривать", - сказал Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса. "У нас были определенные приоритетные задачи по этому направлению, часть из которых уже сейчас реализована - например, согласованы новые условия с Оманом и Малайзией, оба соглашения уже подписаны. Соглашение с Оманом уже вступило в силу, ратификация соглашения с Малайзией запланирована на осень", - рассказал Сазанов.
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минфин, россия
Минфин заявил о готовности к переговорам о пересмотре налоговых соглашений
Сазанов: Минфин готов к переговорам о дальнейшем пересмотре налоговых соглашений
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ готов к переговорам о дальнейшем пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), если будут такие инициативы, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова.
"Минфин готов к переговорам о дальнейшем пересмотре СИДН. Если к нам будут поступать инициативы, мы готовы их рассматривать", - сказал Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса.
"У нас были определенные приоритетные задачи по этому направлению, часть из которых уже сейчас реализована - например, согласованы новые условия с Оманом и Малайзией, оба соглашения уже подписаны. Соглашение с Оманом уже вступило в силу, ратификация соглашения с Малайзией запланирована на осень", - рассказал Сазанов.