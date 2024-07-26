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"Новатэк" начал транспортировку второй линии сжижения для "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" начал транспортировку второй линии сжижения для "Арктик СПГ 2" - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Новатэк" начал транспортировку второй линии сжижения для "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" приступил к транспортировке второй технологической линии сжижения для проекта "Арктик СПГ 2" из Мурманска, платформу отбуксируют на полуостров Гыдан... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T09:27+0300

2024-07-26T09:27+0300

2024-07-26T09:41+0300

энергетика

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. "Новатэк" приступил к транспортировке второй технологической линии сжижения для проекта "Арктик СПГ 2" из Мурманска, платформу отбуксируют на полуостров Гыдан. Об этом пишет издание "Коммерсантъ". "В ночь на 25 июля началась буксировка второй технологической линии сжижения проекта "Арктик СПГ 2" "Новатэка" из Мурманской области до места ее установки - на полуостров Гыдан. Линия была достроена, несмотря на блокирующие санкции США в отношении проекта. Всего СПГ-завод предусматривает строительство трех очередей общей мощностью 19,8 миллиона тонн", — говорится в материале газеты.Ранее в декабре 2023 года компания завершила строительство первой очереди проекта, перед этим в конце июля старт отправки первой платформы давал президент РФ Владимир Путин. Однако, вопроеки успешнеой наладке общих технологических процессов, отгрузки с этой линии пока так и не начались в связи с отсутствием покупателей, опасающихся вторичных санкций, и танкерного флота высокого ледового класса, отметили авторы материала.Отмечается, что все линии проекта по сжижению (по 6,6 миллиона тонн каждая) строятся на верфи в Мурманске на основаниях гравитационного типа, которые затем морем транспортируются в Обскую губу к месту установки на терминале "Утренний", рядом с Утренним месторождением - сырьевой базой проекта, пишет газета. Запуск третьей очереди СПГ-завода намечен на 2026 год.

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