https://1prime.ru/20240726/obama-850453731.html

Обама поддержал Харрис на президентских выборах в США

Обама поддержал Харрис на президентских выборах в США - 26.07.2024, ПРАЙМ

Обама поддержал Харрис на президентских выборах в США

Камала Харрис должна победить на президентских выборах в США и занять Овальный кабинет, заявил американский экс-президент Барак Обама, подчеркнув, что он и его... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:07+0300

2024-07-26T13:07+0300

2024-07-26T13:08+0300

барак обама

камала харрис

выборы в сша

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Камала Харрис должна победить на президентских выборах в США и занять Овальный кабинет, заявил американский экс-президент Барак Обама, подчеркнув, что он и его супруга, Мишель Обама, поддерживают кандидатуру демократки."Мишель и я не можем не гордиться тем, что поддерживаем тебя и сделаем все возможное, чтобы провести тебя через эти выборы и в Овальный кабинет", - отметил политик в ходе телефонного звонка вице-президенту. Позже видеозапись телефонного разговора была размещена на YouTube-канале Харрис. Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на источники, сообщил, что экс-президент планирует заявить о поддержке кандидатуры нового представителя Демократической партии на выборах главы государства. До этого американское новостное издание New York Post со ссылкой на источник в семье действующего американского президента Байдена сообщило, что Обама не поддержал возможное выдвижение Харрис в кандидаты в президенты страны от демократов. По словам источника, он убежден, что она не сможет одержать победу над кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом США Дональдом Трампом. Вечером в воскресенье, 21 июля, действующий президент США заявил о том, что выходит из президентской гонки и не будет представлять Демократическую партию на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Политик заявил, что такое решение он принял в интересах своей партии и страны. Он также подчеркнул, что не намерен покидать президентский пост до конца своего срока.Джо Байден поддержал вице-президента США Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии. Дональд Трамп, представляющей Республиканскую партию, неоднократно заявлял, что Харрис не представляет для него угрозы.

https://1prime.ru/20240726/kharris-850447554.html

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