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В Россию доставили из Турции обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве - 26.07.2024, ПРАЙМ
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В Россию доставили из Турции обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве
В Россию доставили из Турции обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве - 26.07.2024, ПРАЙМ
В Россию доставили из Турции обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию, передает ЦОС ФСБ России. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T05:42+0300
2024-07-26T05:42+0300
россия
подозреваемый
турция
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию, передает ЦОС ФСБ России. В среду в результате взрыва автомобиля во дворе дома на улице Синявинской на севере столицы пострадали два человека. Как сообщило МВД России, взорвался неустановленный предмет а автомобили. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета РФ. Фигуранту дела Евгению Серебрякову было заочно предъявлено обвинение.Как указывается в сообщении ЦОС, "ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме (Турция) и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, причастный к совершению 24 июля 2024 года подрыва автомобиля на севере Москвы".
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россия, подозреваемый, турция
РОССИЯ, подозреваемый, ТУРЦИЯ
05:42 26.07.2024
 
В Россию доставили из Турции обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве

ФСБ: обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве доставлен из Турции в Россию

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию, передает ЦОС ФСБ России.
В среду в результате взрыва автомобиля во дворе дома на улице Синявинской на севере столицы пострадали два человека. Как сообщило МВД России, взорвался неустановленный предмет а автомобили. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета РФ. Фигуранту дела Евгению Серебрякову было заочно предъявлено обвинение.
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
ФСБ задержала россиянина, передававшего данные ВСУ
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Как указывается в сообщении ЦОС, "ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме (Турция) и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, причастный к совершению 24 июля 2024 года подрыва автомобиля на севере Москвы".
 
РОССИЯподозреваемыйТУРЦИЯ
 
 
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