https://1prime.ru/20240726/obvinyaemyy-850442003.html

В Россию доставили из Турции обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве

В Россию доставили из Турции обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве - 26.07.2024, ПРАЙМ

В Россию доставили из Турции обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию, передает ЦОС ФСБ России. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T05:42+0300

2024-07-26T05:42+0300

2024-07-26T05:42+0300

россия

подозреваемый

турция

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию, передает ЦОС ФСБ России. В среду в результате взрыва автомобиля во дворе дома на улице Синявинской на севере столицы пострадали два человека. Как сообщило МВД России, взорвался неустановленный предмет а автомобили. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета РФ. Фигуранту дела Евгению Серебрякову было заочно предъявлено обвинение.Как указывается в сообщении ЦОС, "ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме (Турция) и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, причастный к совершению 24 июля 2024 года подрыва автомобиля на севере Москвы".

https://1prime.ru/20240724/gosizmena-850394486.html

турция

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россия, подозреваемый, турция