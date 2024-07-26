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Минфин намерен увеличить объем размещения ОФЗ с плавающим купоном
Минфин намерен увеличить объем размещения ОФЗ с плавающим купоном - 26.07.2024, ПРАЙМ
Минфин намерен увеличить объем размещения ОФЗ с плавающим купоном
Реализация плана Минфина России по заимствованиям в третьем квартале может потребовать большего предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающим... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T05:18+0300
2024-07-26T05:18+0300
2024-07-26T05:18+0300
экономика
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размещение
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Реализация плана Минфина России по заимствованиям в третьем квартале может потребовать большего предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающим купоном, говорится в обзоре облигационного рынка рейтингового агентства "Эксперт РА". "Реализация амбициозных планов Минфина в следующем квартале может потребовать больше облигаций с переменным купоном: ведомство намеревается увеличить плановый объем размещаемых бумаг на 50%, до 1,5 триллиона рублей в третьем квартале 2024 года, из которых 1,2 триллиона рублей хотят привлечь на срок от 10 лет, 300 миллиардов рублей - на срок до 10 лет включительно", - говорится в обзоре. По оценке аналитиков, Минфин РФ во втором квартале разместил ОФЗ с плавающим купоном на 65,95 миллиарда рублей. По мнению экспертов агентства, во втором полугодии Минфину потребуется привлекать в целом более 100 миллиардов рублей за аукционный день для исполнения плана по размещению ОФЗ. "В условиях повышенных процентных рисков размещение бумаг с высокой дюрацией может быть проблематично, что может побудить Минфин существенно нарастить долю флоатеров в первичке, которые в текущей рыночной ситуации пользуются хорошим спросом", - считают они. По итогам второго квартала 2024 года объем размещений Минфина составил 505,5 миллиарда рублей, что соответствует исполнению квартального плана лишь на 50,55%. При этом спрос инвесторов сместился в пользу облигаций с плавающей процентной ставкой. "Колоссальный интерес к ОФЗ с переменным купоном служит индикатором того, что восприятие инвесторами траектории процентных ставок стало более непредсказуемым. Опасаясь дальнейшего роста ставок, они стремятся захеджировать процентный риск. В то же время пониженное удовлетворение спроса по облигациям с переменным купоном свидетельствует о нежелании ведомством брать на себя процентный риск", - говорится в обзоре.
https://1prime.ru/20240724/minfin-850402011.html
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минфин, офз, размещение
Экономика, Минфин, ОФЗ, размещение
Минфин намерен увеличить объем размещения ОФЗ с плавающим купоном
"Эксперт РА": Минфин намерен увеличить объем размещения ОФЗ с плавающим купоном
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Реализация плана Минфина России по заимствованиям в третьем квартале может потребовать большего предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающим купоном, говорится в обзоре облигационного рынка рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Реализация амбициозных планов Минфина в следующем квартале может потребовать больше облигаций с переменным купоном: ведомство намеревается увеличить плановый объем размещаемых бумаг на 50%, до 1,5 триллиона рублей в третьем квартале 2024 года, из которых 1,2 триллиона рублей хотят привлечь на срок от 10 лет, 300 миллиардов рублей - на срок до 10 лет включительно", - говорится в обзоре.
По оценке аналитиков, Минфин РФ во втором квартале разместил ОФЗ с плавающим купоном на 65,95 миллиарда рублей.
По мнению экспертов агентства, во втором полугодии Минфину потребуется привлекать в целом более 100 миллиардов рублей за аукционный день для исполнения плана по размещению ОФЗ. "В условиях повышенных процентных рисков размещение бумаг с высокой дюрацией может быть проблематично, что может побудить Минфин существенно нарастить долю флоатеров в первичке, которые в текущей рыночной ситуации пользуются хорошим спросом", - считают они.
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26248
По итогам второго квартала 2024 года объем размещений Минфина составил 505,5 миллиарда рублей, что соответствует исполнению квартального плана лишь на 50,55%. При этом спрос инвесторов сместился в пользу облигаций с плавающей процентной ставкой.
"Колоссальный интерес к ОФЗ с переменным купоном служит индикатором того, что восприятие инвесторами траектории процентных ставок стало более непредсказуемым. Опасаясь дальнейшего роста ставок, они стремятся захеджировать процентный риск. В то же время пониженное удовлетворение спроса по облигациям с переменным купоном свидетельствует о нежелании ведомством брать на себя процентный риск", - говорится в обзоре.