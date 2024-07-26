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Минфин намерен увеличить объем размещения ОФЗ с плавающим купоном

Минфин намерен увеличить объем размещения ОФЗ с плавающим купоном - 26.07.2024, ПРАЙМ

Минфин намерен увеличить объем размещения ОФЗ с плавающим купоном

Реализация плана Минфина России по заимствованиям в третьем квартале может потребовать большего предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающим... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T05:18+0300

2024-07-26T05:18+0300

2024-07-26T05:18+0300

экономика

минфин

офз

размещение

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Реализация плана Минфина России по заимствованиям в третьем квартале может потребовать большего предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающим купоном, говорится в обзоре облигационного рынка рейтингового агентства "Эксперт РА". "Реализация амбициозных планов Минфина в следующем квартале может потребовать больше облигаций с переменным купоном: ведомство намеревается увеличить плановый объем размещаемых бумаг на 50%, до 1,5 триллиона рублей в третьем квартале 2024 года, из которых 1,2 триллиона рублей хотят привлечь на срок от 10 лет, 300 миллиардов рублей - на срок до 10 лет включительно", - говорится в обзоре. По оценке аналитиков, Минфин РФ во втором квартале разместил ОФЗ с плавающим купоном на 65,95 миллиарда рублей. По мнению экспертов агентства, во втором полугодии Минфину потребуется привлекать в целом более 100 миллиардов рублей за аукционный день для исполнения плана по размещению ОФЗ. "В условиях повышенных процентных рисков размещение бумаг с высокой дюрацией может быть проблематично, что может побудить Минфин существенно нарастить долю флоатеров в первичке, которые в текущей рыночной ситуации пользуются хорошим спросом", - считают они. По итогам второго квартала 2024 года объем размещений Минфина составил 505,5 миллиарда рублей, что соответствует исполнению квартального плана лишь на 50,55%. При этом спрос инвесторов сместился в пользу облигаций с плавающей процентной ставкой. "Колоссальный интерес к ОФЗ с переменным купоном служит индикатором того, что восприятие инвесторами траектории процентных ставок стало более непредсказуемым. Опасаясь дальнейшего роста ставок, они стремятся захеджировать процентный риск. В то же время пониженное удовлетворение спроса по облигациям с переменным купоном свидетельствует о нежелании ведомством брать на себя процентный риск", - говорится в обзоре.

https://1prime.ru/20240724/minfin-850402011.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, офз, размещение