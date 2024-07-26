https://1prime.ru/20240726/ofz-850469669.html
Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года
Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года - 26.07.2024, ПРАЙМ
Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года
Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года, составив 1,393 триллиона рублей на 1 июля против 1,392 триллиона рублей месяцем ранее,... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T16:44+0300
2024-07-26T16:44+0300
2024-07-26T16:44+0300
банк россии
офз
вложения
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/35/833333545_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb61d0d72077e2ac9e96c9cdf10c8674.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года, составив 1,393 триллиона рублей на 1 июля против 1,392 триллиона рублей месяцем ранее, следует из материалов Банка России. Объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июля вырос до 20,683 триллиона рублей с 20,596 триллиона на начало июня. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за июнь уменьшилась на 0,1 процентного пункта, до 6,7%. Согласно данным ЦБ, в последний раз показатель был меньше в июне 2012 года - доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла тогда 6,5%. А исторический минимум в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
https://1prime.ru/20240726/inflyatsiya-850467621.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/35/833333545_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d5a172b8657f4bd8b1cb26b89b4864b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
офз, вложения
Банк России, ОФЗ, вложения
Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года
ЦБ: объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года, составив 1,393 триллиона рублей на 1 июля против 1,392 триллиона рублей месяцем ранее, следует из материалов Банка России.
Объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июля вырос до 20,683 триллиона рублей с 20,596 триллиона на начало июня.
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за июнь уменьшилась на 0,1 процентного пункта, до 6,7%.
Согласно данным ЦБ, в последний раз показатель был меньше в июне 2012 года - доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла тогда 6,5%. А исторический минимум в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
Набиуллина: для замедления инфляции нужны жесткие ДКУ