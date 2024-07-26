https://1prime.ru/20240726/ofz-850469669.html

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года - 26.07.2024, ПРАЙМ

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года, составив 1,393 триллиона рублей на 1 июля против 1,392 триллиона рублей месяцем ранее,... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:44+0300

2024-07-26T16:44+0300

2024-07-26T16:44+0300

банк россии

офз

вложения

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос впервые с августа 2022 года, составив 1,393 триллиона рублей на 1 июля против 1,392 триллиона рублей месяцем ранее, следует из материалов Банка России. Объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июля вырос до 20,683 триллиона рублей с 20,596 триллиона на начало июня. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за июнь уменьшилась на 0,1 процентного пункта, до 6,7%. Согласно данным ЦБ, в последний раз показатель был меньше в июне 2012 года - доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла тогда 6,5%. А исторический минимум в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).

https://1prime.ru/20240726/inflyatsiya-850467621.html

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офз, вложения