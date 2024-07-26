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Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН "из-за России"

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН "из-за России" - 26.07.2024, ПРАЙМ

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН "из-за России"

Киев отказался принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок ВСУ западных вооружений, следует из сообщения Министерства иностранных... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T09:12+0300

2024-07-26T09:12+0300

2024-07-26T09:13+0300

вооружения

украина

совбез оон

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военная помощь украине

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Киев отказался принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок ВСУ западных вооружений, следует из сообщения Министерства иностранных дел Украины. Председателем Совбеза ООН в июле 2024 года является Россия. Ранее российская сторона созвала заседание для обсуждения военной помощи Вооруженным силам Украины. Украинский МИД отметил, что отказывается участвовать в этом заседании."Таким образом, делегация Украины подтверждает свою принципиальную позицию по нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности", - добавляется в заявлении внешнеполитического ведомства.МИД Украины подчеркнул, что страна не считает возможным участие в заседаниях Совета Безопасности под председательством России.

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украина, совбез оон, россия, военная помощь украине