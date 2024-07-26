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Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН "из-за России" - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН "из-за России"
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН "из-за России" - 26.07.2024, ПРАЙМ
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН "из-за России"
Киев отказался принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок ВСУ западных вооружений, следует из сообщения Министерства иностранных... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:12+0300
2024-07-26T09:13+0300
вооружения
украина
совбез оон
россия
военная помощь украине
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Киев отказался принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок ВСУ западных вооружений, следует из сообщения Министерства иностранных дел Украины. Председателем Совбеза ООН в июле 2024 года является Россия. Ранее российская сторона созвала заседание для обсуждения военной помощи Вооруженным силам Украины. Украинский МИД отметил, что отказывается участвовать в этом заседании."Таким образом, делегация Украины подтверждает свою принципиальную позицию по нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности", - добавляется в заявлении внешнеполитического ведомства.МИД Украины подчеркнул, что страна не считает возможным участие в заседаниях Совета Безопасности под председательством России.
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украина, совбез оон, россия, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, Совбез ООН, РОССИЯ, военная помощь Украине
09:12 26.07.2024 (обновлено: 09:13 26.07.2024)
 
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН "из-за России"

МИД Украины отказался от участия в заседании Совбеза ООН под председательством России

© МИД РФ | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в США
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в США
© МИД РФ
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Киев отказался принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок ВСУ западных вооружений, следует из сообщения Министерства иностранных дел Украины.
Председателем Совбеза ООН в июле 2024 года является Россия. Ранее российская сторона созвала заседание для обсуждения военной помощи Вооруженным силам Украины. Украинский МИД отметил, что отказывается участвовать в этом заседании.
"Таким образом, делегация Украины подтверждает свою принципиальную позицию по нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности", - добавляется в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД Украины подчеркнул, что страна не считает возможным участие в заседаниях Совета Безопасности под председательством России.
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ВооруженияУКРАИНАСовбез ООНРОССИЯвоенная помощь Украине
 
 
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