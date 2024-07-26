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Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном
Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном - 26.07.2024, ПРАЙМ
Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном
Жутчайшая обстановка царит в Европе, Брюссель глумится над премьер-министром Виктором Орбаном за визит в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T11:50+0300
2024-07-26T11:50+0300
2024-07-26T11:50+0300
дмитрий песков
виктор орбан
ес
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Жутчайшая обстановка царит в Европе, Брюссель глумится над премьер-министром Виктором Орбаном за визит в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Поездка главы венгерского правительства в российскую столицу состоялась 5 июля. Орбан, в том числе, переговорил с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Стороны обсуждали ситуацию на Украине.После визита на Орбана обрушился шквал критики со стороны глав стран ЕС, а Брюссель начал обсуждать возможность "наказать" Будапешт.Песков прокомментировал ситуацию, выступая на встрече с участниками "Фестиваля новых медиа"."За эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом. Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации, которые заявляют себя золотым миллиардом. Понимаете, то есть в этом плане обстановка жутчайшая", - сказал он.
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дмитрий песков, виктор орбан, ес
Дмитрий Песков, Виктор Орбан, ЕС
Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном
Песков: ЕС глумится над Орбаном за поездку в Москву, там царит жутчайшая обстановка
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Жутчайшая обстановка царит в Европе, Брюссель глумится над премьер-министром Виктором Орбаном за визит в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Поездка главы венгерского правительства в российскую столицу состоялась 5 июля. Орбан, в том числе, переговорил с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Стороны обсуждали ситуацию на Украине.
После визита на Орбана обрушился шквал критики со стороны глав стран ЕС, а Брюссель начал обсуждать возможность "наказать" Будапешт.
Песков прокомментировал ситуацию, выступая на встрече с участниками "Фестиваля новых медиа".
"За эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом. Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации, которые заявляют себя золотым миллиардом. Понимаете, то есть в этом плане обстановка жутчайшая", - сказал он.
Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах