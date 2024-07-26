https://1prime.ru/20240726/orban-850450671.html

Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном

Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном - 26.07.2024, ПРАЙМ

Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном

Жутчайшая обстановка царит в Европе, Брюссель глумится над премьер-министром Виктором Орбаном за визит в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T11:50+0300

2024-07-26T11:50+0300

2024-07-26T11:50+0300

дмитрий песков

виктор орбан

ес

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Жутчайшая обстановка царит в Европе, Брюссель глумится над премьер-министром Виктором Орбаном за визит в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Поездка главы венгерского правительства в российскую столицу состоялась 5 июля. Орбан, в том числе, переговорил с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Стороны обсуждали ситуацию на Украине.После визита на Орбана обрушился шквал критики со стороны глав стран ЕС, а Брюссель начал обсуждать возможность "наказать" Будапешт.Песков прокомментировал ситуацию, выступая на встрече с участниками "Фестиваля новых медиа"."За эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом. Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации, которые заявляют себя золотым миллиардом. Понимаете, то есть в этом плане обстановка жутчайшая", - сказал он.

https://1prime.ru/20240726/peregovory-850441870.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, виктор орбан, ес