Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240726/orban-850450671.html
Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном
Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном - 26.07.2024, ПРАЙМ
Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном
Жутчайшая обстановка царит в Европе, Брюссель глумится над премьер-министром Виктором Орбаном за визит в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T11:50+0300
2024-07-26T11:50+0300
дмитрий песков
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Жутчайшая обстановка царит в Европе, Брюссель глумится над премьер-министром Виктором Орбаном за визит в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Поездка главы венгерского правительства в российскую столицу состоялась 5 июля. Орбан, в том числе, переговорил с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Стороны обсуждали ситуацию на Украине.После визита на Орбана обрушился шквал критики со стороны глав стран ЕС, а Брюссель начал обсуждать возможность "наказать" Будапешт.Песков прокомментировал ситуацию, выступая на встрече с участниками "Фестиваля новых медиа"."За эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом. Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации, которые заявляют себя золотым миллиардом. Понимаете, то есть в этом плане обстановка жутчайшая", - сказал он.
https://1prime.ru/20240726/peregovory-850441870.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, виктор орбан, ес
Дмитрий Песков, Виктор Орбан, ЕС
11:50 26.07.2024
 
Жутчайшая обстановка. В Кремле заявили о глумлении ЕС над Орбаном

Песков: ЕС глумится над Орбаном за поездку в Москву, там царит жутчайшая обстановка

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Жутчайшая обстановка царит в Европе, Брюссель глумится над премьер-министром Виктором Орбаном за визит в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Поездка главы венгерского правительства в российскую столицу состоялась 5 июля. Орбан, в том числе, переговорил с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Стороны обсуждали ситуацию на Украине.
После визита на Орбана обрушился шквал критики со стороны глав стран ЕС, а Брюссель начал обсуждать возможность "наказать" Будапешт.
Песков прокомментировал ситуацию, выступая на встрече с участниками "Фестиваля новых медиа".
"За эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом. Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации, которые заявляют себя золотым миллиардом. Понимаете, то есть в этом плане обстановка жутчайшая", - сказал он.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах
05:24
 
Дмитрий ПесковВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала