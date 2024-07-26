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В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном

В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном - 26.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном

После поездки в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан превратился в "европейского смутьяна". Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T12:00+0300

2024-07-26T12:00+0300

2024-07-26T13:00+0300

политика

венгрия

виктор орбан

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. После поездки в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан превратился в "европейского смутьяна". Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Смотрите, появился Орбан, такой "европейский смутьян", такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: "Я поддерживаю Россию". Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию. Но он решил: "Слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции, а потом будем думать уже, но поймем из первоисточника", — заявил пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что Орбан посетил и Украину, и Китай, и поэтому его визит в Москву не следует рассматривать как что-то негативное. Орбан прибыл в Москву 5 июля и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.Визит в Москву стал продолжением его мирной миссии, начатой поездкой в Киев 2 июля. Позднее в Пекине Орбан заявил о противодействии конфронтации с Китаем и о поддержке сотрудничества между Европейским союзом и Китаем.

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венгрия, виктор орбан, дмитрий песков