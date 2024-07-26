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В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном - 26.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном
В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном - 26.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном
После поездки в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан превратился в "европейского смутьяна". Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T12:00+0300
2024-07-26T13:00+0300
политика
венгрия
виктор орбан
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. После поездки в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан превратился в "европейского смутьяна". Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Смотрите, появился Орбан, такой "европейский смутьян", такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: "Я поддерживаю Россию". Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию. Но он решил: "Слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции, а потом будем думать уже, но поймем из первоисточника", — заявил пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что Орбан посетил и Украину, и Китай, и поэтому его визит в Москву не следует рассматривать как что-то негативное. Орбан прибыл в Москву 5 июля и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.Визит в Москву стал продолжением его мирной миссии, начатой поездкой в Киев 2 июля. Позднее в Пекине Орбан заявил о противодействии конфронтации с Китаем и о поддержке сотрудничества между Европейским союзом и Китаем.
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венгрия, виктор орбан, дмитрий песков
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
12:00 26.07.2024 (обновлено: 13:00 26.07.2024)
 
В Кремле назвали Орбана европейским смутьяном

Песков назвал премьера Венгрии Орбана европейским смутьяном

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. После поездки в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан превратился в "европейского смутьяна". Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Смотрите, появился Орбан, такой "европейский смутьян", такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: "Я поддерживаю Россию". Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию. Но он решил: "Слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции, а потом будем думать уже, но поймем из первоисточника", — заявил пресс-секретарь главы государства.
Песков также отметил, что Орбан посетил и Украину, и Китай, и поэтому его визит в Москву не следует рассматривать как что-то негативное. Орбан прибыл в Москву 5 июля и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Визит в Москву стал продолжением его мирной миссии, начатой поездкой в Киев 2 июля. Позднее в Пекине Орбан заявил о противодействии конфронтации с Китаем и о поддержке сотрудничества между Европейским союзом и Китаем.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто
22 июля, 17:33
 
ПолитикаВЕНГРИЯВиктор ОрбанДмитрий Песков
 
 
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