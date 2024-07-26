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Во Франции испугались ответа России на решение ЕС по Украине
Во Франции испугались ответа России на решение ЕС по Украине - 26.07.2024, ПРАЙМ
Во Франции испугались ответа России на решение ЕС по Украине
Намерение ЕС направить Украине транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из средств, полученных от замороженных активов России, столкнется с ответными... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T14:58+0300
2024-07-26T14:58+0300
2024-07-26T14:58+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Намерение ЕС направить Украине транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из средств, полученных от замороженных активов России, столкнется с ответными мерами. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо."Незаконное решение с точки зрения международного права, которое дискредитирует Францию и наши страны (Европы. — Прим. ред.) и приведет к очевидным ответным мерам!" — отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.Политик также назвал принятое решение воровством и призвал к ликвидации Европейского союза ради общего блага.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила план направить транш помощи Киеву из доходов от замороженных российских резервов уже в пятницу.Ранее Жозеп Боррель говорил, что первый транш из доходов от замороженных активов РФ для помощи Киеву переведут в первых числах августа.
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ес, украина
Во Франции испугались ответа России на решение ЕС по Украине
Филиппо: передача Киеву доходов от российских активов приведет к ответным мерам
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Намерение ЕС направить Украине транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из средств, полученных от замороженных активов России, столкнется с ответными мерами. Такое мнение выразил
французский политик Флориан Филиппо.
"Незаконное решение с точки зрения международного права, которое дискредитирует Францию и наши страны (Европы. — Прим. ред.) и приведет к очевидным ответным мерам!" — отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.
Политик также назвал принятое решение воровством и призвал к ликвидации Европейского союза ради общего блага.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила план направить транш помощи Киеву из доходов от замороженных российских резервов уже в пятницу.
Ранее Жозеп Боррель говорил, что первый транш из доходов от замороженных активов РФ для помощи Киеву переведут в первых числах августа.
В Кремле ответили на решение ЕС выделить Киеву деньги от активов России