https://1prime.ru/20240726/peregovory-850441870.html

Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах

Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах - 26.07.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" прокомментировал вопрос, получала ли Москва от каких-либо украинских политиков... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T05:24+0300

2024-07-26T05:24+0300

2024-07-26T05:29+0300

политика

дмитрий песков

переговоры

украина

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" прокомментировал вопрос, получала ли Москва от каких-либо украинских политиков конкретные сигналы, указывающие на готовность Киева к компромиссам ."Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам, - заявил пресс-секретарь президента. - Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет".

https://1prime.ru/20240724/peregovory-850387004.html

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дмитрий песков, переговоры, украина