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Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах
Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах - 26.07.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" прокомментировал вопрос, получала ли Москва от каких-либо украинских политиков... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T05:24+0300
2024-07-26T05:24+0300
2024-07-26T05:29+0300
политика
дмитрий песков
переговоры
украина
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" прокомментировал вопрос, получала ли Москва от каких-либо украинских политиков конкретные сигналы, указывающие на готовность Киева к компромиссам ."Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам, - заявил пресс-секретарь президента. - Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет".
https://1prime.ru/20240724/peregovory-850387004.html
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дмитрий песков, переговоры, украина
Политика, Дмитрий Песков, переговоры, УКРАИНА
Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах
Песков: Москве не известно, насколько реалистичны сигналы Украины о переговорах
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" прокомментировал вопрос, получала ли Москва от каких-либо украинских политиков конкретные сигналы, указывающие на готовность Киева к компромиссам .
"Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам, - заявил пресс-секретарь президента. - Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет".
Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией