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"Невозможно". Кулеба сделал резкое заявление по итогам переговоров в Китае - 26.07.2024, ПРАЙМ
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"Невозможно". Кулеба сделал резкое заявление по итогам переговоров в Китае
"Невозможно". Кулеба сделал резкое заявление по итогам переговоров в Китае - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Невозможно". Кулеба сделал резкое заявление по итогам переговоров в Китае
Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно". Такое заявление по итогам визита в Китай сделал глава украинского МИД Дмитрий | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T08:34+0300
2024-07-26T09:44+0300
политика
дмитрий кулеба
переговоры
россия
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно". Такое заявление по итогам визита в Китай сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с ТСН, передает РИА Новости.В частности, глава внешнеполитического ведомства Украины отметил: "Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения".При этом он заявил, что союзники поддерживающие Украину государства Запада не пытаются склонить Киев к переговорам, подчеркнув, что это "реальная позиция".С 23 по 26 июля Кулеба находится с визитом в Пекине. В среду в беседе с министром иностранных дел Китай Ваном И украинский дипломат заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой, несмотря на введенный ранее на Украине законодательный запрет на проведение переговоров с РФ.
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дмитрий кулеба, переговоры, россия
Политика, Дмитрий Кулеба, переговоры, РОССИЯ
08:34 26.07.2024 (обновлено: 09:44 26.07.2024)
 
"Невозможно". Кулеба сделал резкое заявление по итогам переговоров в Китае

Кулеба: Украину невозможно склонить к переговорам с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМИД Украины
МИД Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно". Такое заявление по итогам визита в Китай сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с ТСН, передает РИА Новости.
В частности, глава внешнеполитического ведомства Украины отметил: "Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения".
При этом он заявил, что союзники поддерживающие Украину государства Запада не пытаются склонить Киев к переговорам, подчеркнув, что это "реальная позиция".
С 23 по 26 июля Кулеба находится с визитом в Пекине. В среду в беседе с министром иностранных дел Китай Ваном И украинский дипломат заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой, несмотря на введенный ранее на Украине законодательный запрет на проведение переговоров с РФ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией
24 июля, 10:49
 
ПолитикаДмитрий КулебапереговорыРОССИЯ
 
 
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