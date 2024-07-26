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"Невозможно". Кулеба сделал резкое заявление по итогам переговоров в Китае

"Невозможно". Кулеба сделал резкое заявление по итогам переговоров в Китае - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Невозможно". Кулеба сделал резкое заявление по итогам переговоров в Китае

Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно". Такое заявление по итогам визита в Китай сделал глава украинского МИД Дмитрий | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T08:34+0300

2024-07-26T08:34+0300

2024-07-26T09:44+0300

политика

дмитрий кулеба

переговоры

россия

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно". Такое заявление по итогам визита в Китай сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с ТСН, передает РИА Новости.В частности, глава внешнеполитического ведомства Украины отметил: "Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения".При этом он заявил, что союзники поддерживающие Украину государства Запада не пытаются склонить Киев к переговорам, подчеркнув, что это "реальная позиция".С 23 по 26 июля Кулеба находится с визитом в Пекине. В среду в беседе с министром иностранных дел Китай Ваном И украинский дипломат заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой, несмотря на введенный ранее на Украине законодательный запрет на проведение переговоров с РФ.

https://1prime.ru/20240724/peregovory-850387004.html

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дмитрий кулеба, переговоры, россия