https://1prime.ru/20240726/peregrev-850466965.html

Набиуллина: перегрев экономики России достиг максимума за последние 16 лет

Набиуллина: перегрев экономики России достиг максимума за последние 16 лет - 26.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина: перегрев экономики России достиг максимума за последние 16 лет

Масштаб перегрева экономики РФ в первом полугодии был максимальным за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года, заявила в ходе... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:47+0300

2024-07-26T15:47+0300

2024-07-26T16:04+0300

банк россии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84114/63/841146369_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5877d1d855d1a976833f019184ea5ae8.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Масштаб перегрева экономики РФ в первом полугодии был максимальным за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Что касается перегрева, мы действительно считаем, что экономика перегрета… При этом у нас есть модельные оценки, которые говорят о следующем: о том, что в первой половине этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным за последние 16 лет. Он накануне кризиса 2008 года был выше, и это усугубило глубину экономического спада, который был во многом вызван внешними причинами, поэтому это, кстати, показывает те риски, которые есть, если будет дальнейшее усиление перегрева", - заявила Набиуллина."Поэтому наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы вот этот разрыв выпуска - он сокращался, и экономика перешла к сбалансированным темпам роста", - отметила глава регулятора.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия