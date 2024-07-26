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Набиуллина: перегрев экономики России достиг максимума за последние 16 лет - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина: перегрев экономики России достиг максимума за последние 16 лет
Набиуллина: перегрев экономики России достиг максимума за последние 16 лет - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина: перегрев экономики России достиг максимума за последние 16 лет
Масштаб перегрева экономики РФ в первом полугодии был максимальным за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года, заявила в ходе... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:47+0300
2024-07-26T16:04+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Масштаб перегрева экономики РФ в первом полугодии был максимальным за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Что касается перегрева, мы действительно считаем, что экономика перегрета… При этом у нас есть модельные оценки, которые говорят о следующем: о том, что в первой половине этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным за последние 16 лет. Он накануне кризиса 2008 года был выше, и это усугубило глубину экономического спада, который был во многом вызван внешними причинами, поэтому это, кстати, показывает те риски, которые есть, если будет дальнейшее усиление перегрева", - заявила Набиуллина."Поэтому наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы вот этот разрыв выпуска - он сокращался, и экономика перешла к сбалансированным темпам роста", - отметила глава регулятора.
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Банк России, РОССИЯ
15:47 26.07.2024 (обновлено: 16:04 26.07.2024)
 
Набиуллина: перегрев экономики России достиг максимума за последние 16 лет

ЦБ: перегрев экономики РФ в I полугодии был максимальным за последние 16 лет

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Масштаб перегрева экономики РФ в первом полугодии был максимальным за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Что касается перегрева, мы действительно считаем, что экономика перегрета… При этом у нас есть модельные оценки, которые говорят о следующем: о том, что в первой половине этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным за последние 16 лет. Он накануне кризиса 2008 года был выше, и это усугубило глубину экономического спада, который был во многом вызван внешними причинами, поэтому это, кстати, показывает те риски, которые есть, если будет дальнейшее усиление перегрева", - заявила Набиуллина.
"Поэтому наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы вот этот разрыв выпуска - он сокращался, и экономика перешла к сбалансированным темпам роста", - отметила глава регулятора.
 
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