Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков высказался о ненависти Запада к России - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240726/peskov-850452241.html
Песков высказался о ненависти Запада к России
Песков высказался о ненависти Запада к России - 26.07.2024, ПРАЙМ
Песков высказался о ненависти Запада к России
Нет смысла стараться донести точку зрения Москвы до Запада в настоящий момент, когда там царит атмосфера ненависти к России и всему российскому. Должно пройти... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T12:14+0300
2024-07-26T13:01+0300
россия
дмитрий песков
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846009422_0:1669:2048:2821_1920x0_80_0_0_48ef8d4136d25a1d407631f47dc8cf72.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нет смысла стараться донести точку зрения Москвы до Запада в настоящий момент, когда там царит атмосфера ненависти к России и всему российскому. Должно пройти какое-то время, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией, заявил Песков. Он также уточнил, что пытаться что-либо объяснять Западу прямо сейчас просто бесполезно. "Знаете, как нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним пытаться как-то информационно вторгаться", - подчеркнул пресс-секретарь. Представитель Кремля считает, что должно пройти время, чтобы ситуация начала успокаиваться. "Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу. И рано или поздно все равно кривая пойдет вверх – будет увеличиваться количество людей, которые зададутся вопросом: "А почему русские делают то, что они делают? Давайте попробуем их поймем", - заключил он.
https://1prime.ru/20240726/peregovory-850441870.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846009422_0:1342:2048:2878_1920x0_80_0_0_5a8baf125589118b2e6941c3cd38a91b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, запад
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ЗАПАД
12:14 26.07.2024 (обновлено: 13:01 26.07.2024)
 
Песков высказался о ненависти Запада к России

Песков: нет смысла доносить свое мнение до Запада, пока там царит ненависть к РФ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нет смысла стараться донести точку зрения Москвы до Запада в настоящий момент, когда там царит атмосфера ненависти к России и всему российскому. Должно пройти какое-то время, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сейчас на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией, заявил Песков. Он также уточнил, что пытаться что-либо объяснять Западу прямо сейчас просто бесполезно.
"Знаете, как нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним пытаться как-то информационно вторгаться", - подчеркнул пресс-секретарь. Представитель Кремля считает, что должно пройти время, чтобы ситуация начала успокаиваться.
"Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу. И рано или поздно все равно кривая пойдет вверх – будет увеличиваться количество людей, которые зададутся вопросом: "А почему русские делают то, что они делают? Давайте попробуем их поймем", - заключил он.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах
05:24
 
РОССИЯДмитрий ПесковЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала