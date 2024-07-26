https://1prime.ru/20240726/peskov-850452241.html

Песков высказался о ненависти Запада к России

Песков высказался о ненависти Запада к России - 26.07.2024, ПРАЙМ

Песков высказался о ненависти Запада к России

Нет смысла стараться донести точку зрения Москвы до Запада в настоящий момент, когда там царит атмосфера ненависти к России и всему российскому. Должно пройти... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T12:14+0300

2024-07-26T12:14+0300

2024-07-26T13:01+0300

россия

дмитрий песков

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846009422_0:1669:2048:2821_1920x0_80_0_0_48ef8d4136d25a1d407631f47dc8cf72.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нет смысла стараться донести точку зрения Москвы до Запада в настоящий момент, когда там царит атмосфера ненависти к России и всему российскому. Должно пройти какое-то время, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией, заявил Песков. Он также уточнил, что пытаться что-либо объяснять Западу прямо сейчас просто бесполезно. "Знаете, как нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним пытаться как-то информационно вторгаться", - подчеркнул пресс-секретарь. Представитель Кремля считает, что должно пройти время, чтобы ситуация начала успокаиваться. "Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу. И рано или поздно все равно кривая пойдет вверх – будет увеличиваться количество людей, которые зададутся вопросом: "А почему русские делают то, что они делают? Давайте попробуем их поймем", - заключил он.

https://1prime.ru/20240726/peregovory-850441870.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, запад