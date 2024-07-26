https://1prime.ru/20240726/peskov-850452241.html
Песков высказался о ненависти Запада к России
Песков высказался о ненависти Запада к России - 26.07.2024, ПРАЙМ
Песков высказался о ненависти Запада к России
Нет смысла стараться донести точку зрения Москвы до Запада в настоящий момент, когда там царит атмосфера ненависти к России и всему российскому. Должно пройти... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T12:14+0300
2024-07-26T12:14+0300
2024-07-26T13:01+0300
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нет смысла стараться донести точку зрения Москвы до Запада в настоящий момент, когда там царит атмосфера ненависти к России и всему российскому. Должно пройти какое-то время, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией, заявил Песков. Он также уточнил, что пытаться что-либо объяснять Западу прямо сейчас просто бесполезно. "Знаете, как нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним пытаться как-то информационно вторгаться", - подчеркнул пресс-секретарь. Представитель Кремля считает, что должно пройти время, чтобы ситуация начала успокаиваться. "Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу. И рано или поздно все равно кривая пойдет вверх – будет увеличиваться количество людей, которые зададутся вопросом: "А почему русские делают то, что они делают? Давайте попробуем их поймем", - заключил он.
https://1prime.ru/20240726/peregovory-850441870.html
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россия, дмитрий песков, запад
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ЗАПАД
Песков высказался о ненависти Запада к России
Песков: нет смысла доносить свое мнение до Запада, пока там царит ненависть к РФ
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нет смысла стараться донести точку зрения Москвы до Запада в настоящий момент, когда там царит атмосфера ненависти к России и всему российскому. Должно пройти какое-то время, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сейчас на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией, заявил Песков. Он также уточнил, что пытаться что-либо объяснять Западу прямо сейчас просто бесполезно.
"Знаете, как нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним пытаться как-то информационно вторгаться", - подчеркнул пресс-секретарь. Представитель Кремля считает, что должно пройти время, чтобы ситуация начала успокаиваться.
"Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу. И рано или поздно все равно кривая пойдет вверх – будет увеличиваться количество людей, которые зададутся вопросом: "А почему русские делают то, что они делают? Давайте попробуем их поймем", - заключил он.
Песков прокомментировал сигналы Украины о переговорах