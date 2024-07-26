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ЦБ призвал компании решать проблемы с платежами - 26.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ призвал компании решать проблемы с платежами
ЦБ призвал компании решать проблемы с платежами - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ призвал компании решать проблемы с платежами
Банк России ждет, что компании будут решать проблемы с платежами, будут находится способы - российские товары нужны другим странам, сообщила глава регулятора... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:43+0300
2024-07-26T15:53+0300
банк россии
россия
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МОСКВА. 26 июл - ПРАЙМ. Банк России ждет, что компании будут решать проблемы с платежами, будут находится способы - российские товары нужны другим странам, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ."Я думаю, что проблему платежей в той или иной степени компании будут решать, потому что есть потребность у многих стран торговать с Россией, осуществлять экспортные и импортные операции, будут находиться способы платежей", - заявила она, отвечая на вопрос о трансграничных расчетах и возможной "финансовой блокаде".
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Банк России, РОССИЯ
15:43 26.07.2024 (обновлено: 15:53 26.07.2024)
 
ЦБ призвал компании решать проблемы с платежами

Набиуллина: ЦБ ждет, что компании будут решать проблемы с платежами

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА. 26 июл - ПРАЙМ. Банк России ждет, что компании будут решать проблемы с платежами, будут находится способы - российские товары нужны другим странам, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Я думаю, что проблему платежей в той или иной степени компании будут решать, потому что есть потребность у многих стран торговать с Россией, осуществлять экспортные и импортные операции, будут находиться способы платежей", - заявила она, отвечая на вопрос о трансграничных расчетах и возможной "финансовой блокаде".
 
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