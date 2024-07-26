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ЦБ призвал компании решать проблемы с платежами

ЦБ призвал компании решать проблемы с платежами - 26.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ призвал компании решать проблемы с платежами

Банк России ждет, что компании будут решать проблемы с платежами, будут находится способы - российские товары нужны другим странам, сообщила глава регулятора... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:43+0300

2024-07-26T15:43+0300

2024-07-26T15:53+0300

банк россии

россия

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МОСКВА. 26 июл - ПРАЙМ. Банк России ждет, что компании будут решать проблемы с платежами, будут находится способы - российские товары нужны другим странам, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ."Я думаю, что проблему платежей в той или иной степени компании будут решать, потому что есть потребность у многих стран торговать с Россией, осуществлять экспортные и импортные операции, будут находиться способы платежей", - заявила она, отвечая на вопрос о трансграничных расчетах и возможной "финансовой блокаде".

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