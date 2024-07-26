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США ошиблись на несколько миллиардов долларов при подсчете помощи Киеву

США ошиблись на несколько миллиардов долларов при подсчете помощи Киеву - 26.07.2024, ПРАЙМ

США ошиблись на несколько миллиардов долларов при подсчете помощи Киеву

Американская счетная палата оценила неоднократно допущенные ошибки при подсчете военной помощи Украине - их сумма достигла 8,2 миллиарда долларов. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T09:22+0300

2024-07-26T09:22+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Американская счетная палата оценила неоднократно допущенные ошибки при подсчете военной помощи Украине - их сумма достигла 8,2 миллиарда долларов. С августа 2021 года по март 2024 года США в рамках президентской программы одобрили военную помощь Киеву на не менее 24 миллиарда долларов. В 2023 году после пересчета военной помощи для Украины Пентагон пришел к выводу, что власти США переоценили ее стоимость за 2022 и 2023 финансовые годы на 6,2 миллиарда долларов. Ошибка была выявлена в ходе аудита процесса по выделению поддержки Киеву за счет ресурсов Пентагона. При подсчетах, как отмечалось, учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого Украине, а не стоимость уже фактически отправленного ей. В июне этого года аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов. "Два миллиарда... и... 119 миллионов прибавляются к сумме неверной оценки (помощи) в размере 6,2 миллиарда, которая была первоначально выявлена в 2023 году", - указано в докладе счетной палаты США. Согласно отчету, Пентагону сложно дать точную оценку помощи Украине из-за применения нечетких определений, изложенных в законе об иностранной помощи. Как отмечает агентство Рейтер, обнаружение ошибки на более 2 миллиардов долларов может привести к тому, что эта сумма может быть потрачена на дополнительную поддержку Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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сша, украина, помощь