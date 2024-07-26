Такие суммы есть не у всех: зачем повысили судебные пошлины

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла поправки, повышающие размер судебных пошлин для граждан и бизнеса. По отдельным видам процедур они вырастут в 5–50 раз. При этом вводятся льготы, в частности, для исков по зарплатам и единственному жилью. А максимальный рост коснется исков с высокими имущественными требованиями.Чиновники решили повысить пошлины по двум причинам: политическая – бюджет нуждается в деньгах; и экономическая – с предыдущего повышения пошлин прошло 15 лет, за которые рубль обесценился в 2,7 раза. То, что можно было купить в 2010 году за 100 рублей, сегодня стоит 270.Неудивительно, что нынешние пошлины не компенсируют судебные издержки. По данным Верховного суда, они могут погасить не более 5% расходов. Увеличение не даст полной компенсации, но снизит нагрузку на госбюджет.В то же время нагрузка на суды с 2010 года, напротив, только возросла, на что давно указывали и экспертное сообщество, и Верховный Суд. Наибольшая проблема здесь в оценке труда апелляционных, кассационных судов и Верховного Суда – пожаловаться туда стоит от 150 до 6 000 рублей, что заставляет многих подавать жалобы на авось. Качественная работа этих инстанций требует исправления ситуации.Параллельно оно разгрузит суды, буквально "задыхающиеся" в горах не всегда обоснованных исков и претензий. Мера, на мой взгляд, повысит качество и авторитет правосудия, а также побудит бизнес решать проблемы не через суд, а путем переговоров или третейских разбирательств.Конечно, повышение пошлин скажется на каждом из нас. Например, по гражданским и административным делам минимальный размер пошлины вырастет в 10 раз – с 400 до 4 тысяч рублей. По арбитражным спорам минимум вырастет в пять раз – с двух до 10 тысяч рублей, если цена иска ниже 100 тысяч рублей. Таковых, отмечу, более 90%, если говорить о судах общей юрисдикции.Ну а в целом повода для паники нет.Вдобавок в России регулярно расширятся круг механизмов юридической защиты. В ходе этого процесса порой случалось так, что дополнительный юридический механизм ввели, а соответствующую пошлину ввести забыли. Новый закон наводит порядок в этой сфере.Для справки, по сравнению с третейскими и иностранными судами российское правосудие обходится потребителю очень дешево. Более того, если сравнивать пошлины, работа российских судов выходит дешевле, чем, например, работа приставов, которые с каждого должника дополнительно взыскивают 7% от суммы долга без какой-либо верхней планки такого взыскания.Можно надеяться, что теперь, понимая ценность и оценку своего труда, суды станут более благосклонны ко взысканию с проигравшей стороны спора адекватных судебных расходов, которые понес выигравший, например, на юристов и на экспертизу, без произвольного занижения судом суммы таких расходов. А граждане предпочтут решать мелкие споры, не привлекая правосудие, если денег жалко. В серьезных случаях, по моему опыту, дело все равно доходит до суда, и пошлины этому не преграда.Ажиотаж вокруг закона связан с причудами российского законотворчества. Важнейший законопроект о повышении пошлин, касающийся каждого, появился из ниоткуда, 8 июля сразу ко второму чтению в Госдуме. К нему нет финансово-экономического обоснования Правительства, как положено в таких случаях. Данный конкретный закон не обсуждался в профессиональном сообществе. Поэтому уже сейчас ясно, что закон не лишён ошибок и недостатков, которые, как водится, придётся исправлять судам на практике.Автор - Павел Коновалов, адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры"
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла поправки, повышающие размер судебных пошлин для граждан и бизнеса. По отдельным видам процедур они вырастут в 5–50 раз. При этом вводятся льготы, в частности, для исков по зарплатам и единственному жилью. А максимальный рост коснется исков с высокими имущественными требованиями.
Чиновники решили повысить пошлины по двум причинам: политическая – бюджет нуждается в деньгах; и экономическая – с предыдущего повышения пошлин прошло 15 лет, за которые рубль обесценился в 2,7 раза. То, что можно было купить в 2010 году за 100 рублей, сегодня стоит 270.
Неудивительно, что нынешние пошлины не компенсируют судебные издержки. По данным Верховного суда, они могут погасить не более 5% расходов. Увеличение не даст полной компенсации, но снизит нагрузку на госбюджет.
В то же время нагрузка на суды с 2010 года, напротив, только возросла, на что давно указывали и экспертное сообщество, и Верховный Суд. Наибольшая проблема здесь в оценке труда апелляционных, кассационных судов и Верховного Суда – пожаловаться туда стоит от 150 до 6 000 рублей, что заставляет многих подавать жалобы на авось. Качественная работа этих инстанций требует исправления ситуации.
Параллельно оно разгрузит суды, буквально "задыхающиеся" в горах не всегда обоснованных исков и претензий. Мера, на мой взгляд, повысит качество и авторитет правосудия, а также побудит бизнес решать проблемы не через суд, а путем переговоров или третейских разбирательств.
Конечно, повышение пошлин скажется на каждом из нас. Например, по гражданским и административным делам минимальный размер пошлины вырастет в 10 раз – с 400 до 4 тысяч рублей. По арбитражным спорам минимум вырастет в пять раз – с двух до 10 тысяч рублей, если цена иска ниже 100 тысяч рублей. Таковых, отмечу, более 90%, если говорить о судах общей юрисдикции.
Ну а в целом повода для паники нет.
Государство не пытается профинансировать работу судов за счет пошлин. Оно лишь хочет сделать их более сбалансированными и с их помощью упорядочить работу судебной системы.
Базовое конституционное право на суд сохраняется, хотя бизнесу, привыкшему не договариваться, а дёшево судиться, придется адаптироваться.
Если у конкретного плательщика есть сложности с оплатой пошлины, закон сохраняет перечень льгот на этот случай, плюс, на практике суды активно предоставляют отсрочки и рассрочки по оплате пошлин.
Вдобавок в России регулярно расширятся круг механизмов юридической защиты. В ходе этого процесса порой случалось так, что дополнительный юридический механизм ввели, а соответствующую пошлину ввести забыли. Новый закон наводит порядок в этой сфере.
Для справки, по сравнению с третейскими и иностранными судами российское правосудие обходится потребителю очень дешево. Более того, если сравнивать пошлины, работа российских судов выходит дешевле, чем, например, работа приставов, которые с каждого должника дополнительно взыскивают 7% от суммы долга без какой-либо верхней планки такого взыскания.
Можно надеяться, что теперь, понимая ценность и оценку своего труда, суды станут более благосклонны ко взысканию с проигравшей стороны спора адекватных судебных расходов, которые понес выигравший, например, на юристов и на экспертизу, без произвольного занижения судом суммы таких расходов. А граждане предпочтут решать мелкие споры, не привлекая правосудие, если денег жалко. В серьезных случаях, по моему опыту, дело все равно доходит до суда, и пошлины этому не преграда.
Ажиотаж вокруг закона связан с причудами российского законотворчества. Важнейший законопроект о повышении пошлин, касающийся каждого, появился из ниоткуда, 8 июля сразу ко второму чтению в Госдуме. К нему нет финансово-экономического обоснования Правительства, как положено в таких случаях. Данный конкретный закон не обсуждался в профессиональном сообществе. Поэтому уже сейчас ясно, что закон не лишён ошибок и недостатков, которые, как водится, придётся исправлять судам на практике.
Автор - Павел Коновалов, адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры"
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