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Правительство подготовит предложения по поддержке критической химии - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Правительство подготовит предложения по поддержке критической химии
Правительство подготовит предложения по поддержке критической химии - 26.07.2024, ПРАЙМ
Правительство подготовит предложения по поддержке критической химии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ, также... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:09+0300
2024-07-26T10:29+0300
кабмин
михаил мишустин
химическая промышленность
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ, также профильным министерствам поручено до 20 августа подготовить предложения по поддержке производителей критической химии и редких металлов, сообщается на сайте кабмина."В России будет сформирован головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ", - говорится в сообщении."Отдельное поручение посвящено разработке механизмов поддержки производителей критически важной химической продукции, редких и редкоземельных металлов, биотехнологий и композиционных материалов. Такие механизмы, в частности, должны предусматривать предоставление производителям гарантии по кредитам, а также предоставление скидки потребителям такой продукции. Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны представить свои предложения на эту тему до 20 августа 2024 года", - также сообщает кабмин.Соответствующие поручения Мишустин дал по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Новые материалы и химия", которая состоялась 2 июля.
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михаил мишустин, химическая промышленность
Кабмин, Михаил Мишустин, химическая промышленность
10:09 26.07.2024 (обновлено: 10:29 26.07.2024)
 
Правительство подготовит предложения по поддержке критической химии

Мишустин поручил поддержать производителей критической химии и редких металлов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ, также профильным министерствам поручено до 20 августа подготовить предложения по поддержке производителей критической химии и редких металлов, сообщается на сайте кабмина.
"В России будет сформирован головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ", - говорится в сообщении.
"Отдельное поручение посвящено разработке механизмов поддержки производителей критически важной химической продукции, редких и редкоземельных металлов, биотехнологий и композиционных материалов. Такие механизмы, в частности, должны предусматривать предоставление производителям гарантии по кредитам, а также предоставление скидки потребителям такой продукции. Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны представить свои предложения на эту тему до 20 августа 2024 года", - также сообщает кабмин.
Соответствующие поручения Мишустин дал по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Новые материалы и химия", которая состоялась 2 июля.
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КабминМихаил Мишустинхимическая промышленность
 
 
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