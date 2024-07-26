https://1prime.ru/20240726/pravitelstvo-850447175.html

Правительство подготовит предложения по поддержке критической химии

Правительство подготовит предложения по поддержке критической химии - 26.07.2024, ПРАЙМ

Правительство подготовит предложения по поддержке критической химии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ, также... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T10:09+0300

2024-07-26T10:09+0300

2024-07-26T10:29+0300

кабмин

михаил мишустин

химическая промышленность

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ, также профильным министерствам поручено до 20 августа подготовить предложения по поддержке производителей критической химии и редких металлов, сообщается на сайте кабмина."В России будет сформирован головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ", - говорится в сообщении."Отдельное поручение посвящено разработке механизмов поддержки производителей критически важной химической продукции, редких и редкоземельных металлов, биотехнологий и композиционных материалов. Такие механизмы, в частности, должны предусматривать предоставление производителям гарантии по кредитам, а также предоставление скидки потребителям такой продукции. Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны представить свои предложения на эту тему до 20 августа 2024 года", - также сообщает кабмин.Соответствующие поручения Мишустин дал по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Новые материалы и химия", которая состоялась 2 июля.

https://1prime.ru/20240724/stipendiya-850384287.html

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михаил мишустин, химическая промышленность