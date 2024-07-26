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Кабмин утвердил список российских программ, обязательных для предустановки
Кабмин утвердил список российских программ, обязательных для предустановки - 26.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил список российских программ, обязательных для предустановки
Правительство РФ утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, моноблоки и... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:14+0300
2024-07-26T09:14+0300
2024-07-26T09:20+0300
россия
правительство
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, моноблоки и Smart TV, соответствующее распоряжение подписано, сообщается на сайте кабмина."Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
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россия, правительство
Кабмин утвердил список российских программ, обязательных для предустановки
Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, моноблоки и Smart TV, соответствующее распоряжение подписано, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.