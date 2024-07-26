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Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России

Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России - 26.07.2024, ПРАЙМ

Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России

В Великобритании обсуждается вопрос создания ракет большой дальности - 3,2 тыс. км - якобы для уничтожения ядерного оружия Российской Федерации, сообщает... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T06:35+0300

2024-07-26T06:35+0300

2024-07-26T06:43+0300

вооружения

великобритания

ракеты

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. В Великобритании обсуждается вопрос создания ракет большой дальности - 3,2 тыс. км - якобы для уничтожения ядерного оружия Российской Федерации, сообщает британское издание Times, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.Как говорится в публикации, "Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие …, запущенное из России". По сообщению источника газеты, не исключается, что эти ракеты будут разрабатываться совместными усилиями Великобритании и ФРГ и, как ожидается, будут размещены в том числе на немецкой территории. Предполагается, что министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили обсудил создание дальнобойных ракет в ходе визита в Берлине.

https://1prime.ru/20240725/rakety-850431865.html

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великобритания, ракеты