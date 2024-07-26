https://1prime.ru/20240726/rakety-850442602.html
Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России
Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России - 26.07.2024, ПРАЙМ
Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России
В Великобритании обсуждается вопрос создания ракет большой дальности - 3,2 тыс. км - якобы для уничтожения ядерного оружия Российской Федерации, сообщает... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T06:35+0300
2024-07-26T06:35+0300
2024-07-26T06:43+0300
вооружения
великобритания
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. В Великобритании обсуждается вопрос создания ракет большой дальности - 3,2 тыс. км - якобы для уничтожения ядерного оружия Российской Федерации, сообщает британское издание Times, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.Как говорится в публикации, "Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие …, запущенное из России". По сообщению источника газеты, не исключается, что эти ракеты будут разрабатываться совместными усилиями Великобритании и ФРГ и, как ожидается, будут размещены в том числе на немецкой территории. Предполагается, что министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили обсудил создание дальнобойных ракет в ходе визита в Берлине.
https://1prime.ru/20240725/rakety-850431865.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_230:0:3917:2765_1920x0_80_0_0_22c10410f75e4aa6eb0f3be3ef0a4626.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, ракеты
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ракеты
Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России
Times: Британия планирует создать ракеты якобы против ядерного оружия России
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. В Великобритании обсуждается вопрос создания ракет большой дальности - 3,2 тыс. км - якобы для уничтожения ядерного оружия Российской Федерации, сообщает британское издание Times, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
Как говорится в публикации, "Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие …, запущенное из России".
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах
По сообщению источника газеты, не исключается, что эти ракеты будут разрабатываться совместными усилиями Великобритании и ФРГ и, как ожидается, будут размещены в том числе на немецкой территории. Предполагается, что министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили обсудил создание дальнобойных ракет в ходе визита в Берлине.