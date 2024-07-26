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Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России
Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России - 26.07.2024, ПРАЙМ
Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России
В Великобритании обсуждается вопрос создания ракет большой дальности - 3,2 тыс. км - якобы для уничтожения ядерного оружия Российской Федерации, сообщает... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T06:35+0300
2024-07-26T06:43+0300
вооружения
великобритания
ракеты
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. В Великобритании обсуждается вопрос создания ракет большой дальности - 3,2 тыс. км - якобы для уничтожения ядерного оружия Российской Федерации, сообщает британское издание Times, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.Как говорится в публикации, "Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие …, запущенное из России". По сообщению источника газеты, не исключается, что эти ракеты будут разрабатываться совместными усилиями Великобритании и ФРГ и, как ожидается, будут размещены в том числе на немецкой территории. Предполагается, что министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили обсудил создание дальнобойных ракет в ходе визита в Берлине.
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великобритания
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великобритания, ракеты
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ракеты
06:35 26.07.2024 (обновлено: 06:43 26.07.2024)
 
Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России

Times: Британия планирует создать ракеты якобы против ядерного оружия России

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. В Великобритании обсуждается вопрос создания ракет большой дальности - 3,2 тыс. км - якобы для уничтожения ядерного оружия Российской Федерации, сообщает британское издание Times, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
Как говорится в публикации, "Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие …, запущенное из России".
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
NYT сделала шокирующее заявление о российских ракетах
Вчера, 15:35
По сообщению источника газеты, не исключается, что эти ракеты будут разрабатываться совместными усилиями Великобритании и ФРГ и, как ожидается, будут размещены в том числе на немецкой территории. Предполагается, что министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили обсудил создание дальнобойных ракет в ходе визита в Берлине.
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯракеты
 
 
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