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Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест - 26.07.2024, ПРАЙМ
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате, рассказала РИА Новости... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T18:30+0300
2024-07-26T18:30+0300
2024-07-26T18:30+0300
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо. Согласно постановлению, Горбаченко был отправлен под домашний арест до 25 сентября.Она уточнила, что ему инкриминируется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации — растрата в особо крупном размере.Ранее бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин был задержан по подозрению в растрате в размере около 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Позднее ему предъявили обвинение.
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Политика, РОССИЯ, суд, арест, растрата
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест по делу о растрате
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо.
Согласно постановлению, Горбаченко был отправлен под домашний арест до 25 сентября.
Она уточнила, что ему инкриминируется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации — растрата в особо крупном размере.
Ранее бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин был задержан по подозрению в растрате в размере около 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Позднее ему предъявили обвинение.