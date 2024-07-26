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Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест

Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест - 26.07.2024, ПРАЙМ

Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате, рассказала РИА Новости... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T18:30+0300

2024-07-26T18:30+0300

2024-07-26T18:30+0300

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арест

растрата

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо. Согласно постановлению, Горбаченко был отправлен под домашний арест до 25 сентября.Она уточнила, что ему инкриминируется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации — растрата в особо крупном размере.Ранее бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин был задержан по подозрению в растрате в размере около 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Позднее ему предъявили обвинение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, арест, растрата