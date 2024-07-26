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Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест - 26.07.2024, ПРАЙМ
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате, рассказала РИА Новости... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T18:30+0300
2024-07-26T18:30+0300
политика
россия
суд
арест
растрата
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо. Согласно постановлению, Горбаченко был отправлен под домашний арест до 25 сентября.Она уточнила, что ему инкриминируется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации — растрата в особо крупном размере.Ранее бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин был задержан по подозрению в растрате в размере около 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Позднее ему предъявили обвинение.
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россия, суд, арест, растрата
Политика, РОССИЯ, суд, арест, растрата
18:30 26.07.2024
 
Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест

Председателя правления ЦК "РДК" отправили под домашний арест по делу о растрате

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК "РДК" Сергея Горбаченко по делу о растрате, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо.
Согласно постановлению, Горбаченко был отправлен под домашний арест до 25 сентября.
Она уточнила, что ему инкриминируется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации — растрата в особо крупном размере.
Ранее бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин был задержан по подозрению в растрате в размере около 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Позднее ему предъявили обвинение.
 
ПолитикаРОССИЯсударестрастрата
 
 
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