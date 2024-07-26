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Катера Росгвардии задействуют для борьбы с подводными диверсантами

Катера Росгвардии задействуют для борьбы с подводными диверсантами - 26.07.2024, ПРАЙМ

Катера Росгвардии задействуют для борьбы с подводными диверсантами

Катера Росгвардии будут применяться для борьбы с подводными диверсантами. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте официальных актов. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T14:34+0300

2024-07-26T14:34+0300

2024-07-26T14:34+0300

россия

росгвардия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Катера Росгвардии будут применяться для борьбы с подводными диверсантами. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте официальных актов.В соответствующем приказе Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации указывается, что катера будут задействованы на акваториях охранных и запретных зон, а также на подходах к ним и в установленных районах внутренних вод России.Кроме того, катера будут использоваться для переброски личного состава с оружием и техникой, а также для огневой поддержки военных действий. Они также будут выполнять водолазные, подводные противодиверсионные и подводно-технические работы.В приказе подчеркивается, что эти меры необходимы для эффективного выполнения задач, стоящих перед войсками Росгвардии.

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россия, росгвардия