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"Катастрофа для нации". В Кремле предупредили о новой угрозе для России
"Катастрофа для нации". В Кремле предупредили о новой угрозе для России - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Катастрофа для нации". В Кремле предупредили о новой угрозе для России
Низкая рождаемость в России является катастрофичной для будущего всей нации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:28+0300
2024-07-26T10:28+0300
2024-07-26T10:28+0300
россия
дмитрий песков
рождаемость
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Низкая рождаемость в России является катастрофичной для будущего всей нации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4", — отметил он в рамках беседы с участниками Фестиваля новых медиа.По словам пресс-секретаря главы государства, подобные цифры можно сравнить с показателями европейских стран или Японии, что в контексте России "катастрофично" для будущего всей нации.Песков также подчеркнул, что многодетные матери являются героями страны. Он выразил признательность им за выполнение своей роли и призвал других обращать внимание именно на этих героев.
https://1prime.ru/20240425/rozhdaemost-847677598.html
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россия, дмитрий песков, рождаемость
РОССИЯ, Дмитрий Песков, рождаемость
"Катастрофа для нации". В Кремле предупредили о новой угрозе для России
Песков: низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Низкая рождаемость в России является катастрофичной для будущего всей нации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4", — отметил он в рамках беседы с участниками Фестиваля новых медиа.
По словам пресс-секретаря главы государства, подобные цифры можно сравнить с показателями европейских стран или Японии, что в контексте России "катастрофично" для будущего всей нации.
Песков также подчеркнул, что многодетные матери являются героями страны. Он выразил признательность им за выполнение своей роли и призвал других обращать внимание именно на этих героев.
Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости