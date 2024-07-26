https://1prime.ru/20240726/rozhdaemost-850447840.html

"Катастрофа для нации". В Кремле предупредили о новой угрозе для России

"Катастрофа для нации". В Кремле предупредили о новой угрозе для России - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Катастрофа для нации". В Кремле предупредили о новой угрозе для России

Низкая рождаемость в России является катастрофичной для будущего всей нации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T10:28+0300

2024-07-26T10:28+0300

2024-07-26T10:28+0300

россия

дмитрий песков

рождаемость

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Низкая рождаемость в России является катастрофичной для будущего всей нации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4", — отметил он в рамках беседы с участниками Фестиваля новых медиа.По словам пресс-секретаря главы государства, подобные цифры можно сравнить с показателями европейских стран или Японии, что в контексте России "катастрофично" для будущего всей нации.Песков также подчеркнул, что многодетные матери являются героями страны. Он выразил признательность им за выполнение своей роли и призвал других обращать внимание именно на этих героев.

https://1prime.ru/20240425/rozhdaemost-847677598.html

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россия, дмитрий песков, рождаемость