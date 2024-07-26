https://1prime.ru/20240726/rumyniya-850453933.html

"Румынское озеро": России хотят навредить на Черном море и в Тихом океане

"Румынское озеро": России хотят навредить на Черном море и в Тихом океане - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Румынское озеро": России хотят навредить на Черном море и в Тихом океане

Недавнее заявление президента Румынии Клауса Йоханниса о расширении сотрудничества Бухареста с Великобританией и Турцией, а также с Болгарией, Грузией,... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:12+0300

2024-07-26T13:12+0300

2024-07-26T13:27+0300

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Недавнее заявление президента Румынии Клауса Йоханниса о расширении сотрудничества Бухареста с Великобританией и Турцией, а также с Болгарией, Грузией, Прибалтикой и Японией свидетельствует о стремлении ослабить позиции России на Черном море и создать ей проблемы с безопасностью на тихоокеанском направлении, утверждается в публикации Фонда стратегической культуры.Расширяя сотрудничество с причерноморскими странами, Румыния, как считают авторы статьи, работает на ослабление позиций Российской Федерации на Черном море. А углубляя отношения с Лондоном и Анкарой, Бухарест рассчитывает получить помощь в модернизации своего Военно-морских сил, а вместе с тем силовую поддержку действий против России от НАТО.При этом цель Румынии в сближении с Японией авторы материала видят в осложнении ситуации с безопасностью на восточных рубежах России."Это делается ради реализации проекта Великой Румынии", - утверждается в публикации.Упомянутый проект, как рассказывается в статье, предусматривает подчинение румынским интересам - причем вплоть до поглощения - Молдавии, Приднестровья и Украины. А это, в свою очередь, необходимо Бухаресту, чтобы получить лидерство на Черном море и превратить его в "румынское озеро".

https://1prime.ru/20240722/missiya-850329362.html

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