Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Румынское озеро": России хотят навредить на Черном море и в Тихом океане - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240726/rumyniya-850453933.html
"Румынское озеро": России хотят навредить на Черном море и в Тихом океане
"Румынское озеро": России хотят навредить на Черном море и в Тихом океане - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Румынское озеро": России хотят навредить на Черном море и в Тихом океане
Недавнее заявление президента Румынии Клауса Йоханниса о расширении сотрудничества Бухареста с Великобританией и Турцией, а также с Болгарией, Грузией,... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:12+0300
2024-07-26T13:27+0300
политика
румыния
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/41/841394100_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0889afa1c7d2ae369b7278e06e364ac9.jpg
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Недавнее заявление президента Румынии Клауса Йоханниса о расширении сотрудничества Бухареста с Великобританией и Турцией, а также с Болгарией, Грузией, Прибалтикой и Японией свидетельствует о стремлении ослабить позиции России на Черном море и создать ей проблемы с безопасностью на тихоокеанском направлении, утверждается в публикации Фонда стратегической культуры.Расширяя сотрудничество с причерноморскими странами, Румыния, как считают авторы статьи, работает на ослабление позиций Российской Федерации на Черном море. А углубляя отношения с Лондоном и Анкарой, Бухарест рассчитывает получить помощь в модернизации своего Военно-морских сил, а вместе с тем силовую поддержку действий против России от НАТО.При этом цель Румынии в сближении с Японией авторы материала видят в осложнении ситуации с безопасностью на восточных рубежах России."Это делается ради реализации проекта Великой Румынии", - утверждается в публикации.Упомянутый проект, как рассказывается в статье, предусматривает подчинение румынским интересам - причем вплоть до поглощения - Молдавии, Приднестровья и Украины. А это, в свою очередь, необходимо Бухаресту, чтобы получить лидерство на Черном море и превратить его в "румынское озеро".
https://1prime.ru/20240722/missiya-850329362.html
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/41/841394100_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d7ed09c7864054930170e8e69424385b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния, россия
Политика, РУМЫНИЯ, РОССИЯ
13:12 26.07.2024 (обновлено: 13:27 26.07.2024)
 
"Румынское озеро": России хотят навредить на Черном море и в Тихом океане

ФСК: Румыния вредит России на Черном море и в Тихом океане

© CC BY 2.0 / Aleksander DragnesЗдание румынского парламента, Бухарест
Здание румынского парламента, Бухарест - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© CC BY 2.0 / Aleksander Dragnes
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Недавнее заявление президента Румынии Клауса Йоханниса о расширении сотрудничества Бухареста с Великобританией и Турцией, а также с Болгарией, Грузией, Прибалтикой и Японией свидетельствует о стремлении ослабить позиции России на Черном море и создать ей проблемы с безопасностью на тихоокеанском направлении, утверждается в публикации Фонда стратегической культуры.
Расширяя сотрудничество с причерноморскими странами, Румыния, как считают авторы статьи, работает на ослабление позиций Российской Федерации на Черном море. А углубляя отношения с Лондоном и Анкарой, Бухарест рассчитывает получить помощь в модернизации своего Военно-морских сил, а вместе с тем силовую поддержку действий против России от НАТО.
При этом цель Румынии в сближении с Японией авторы материала видят в осложнении ситуации с безопасностью на восточных рубежах России.
"Это делается ради реализации проекта Великой Румынии", - утверждается в публикации.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Американские бомбардировщики прибыли в Румынию для участия в миссии НАТО
22 июля, 14:40
Упомянутый проект, как рассказывается в статье, предусматривает подчинение румынским интересам - причем вплоть до поглощения - Молдавии, Приднестровья и Украины. А это, в свою очередь, необходимо Бухаресту, чтобы получить лидерство на Черном море и превратить его в "румынское озеро".
 
ПолитикаРУМЫНИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала