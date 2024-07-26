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Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением
Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением - 26.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрыл основные торги пятницы снижением
Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 1,58%, следует из данных Московской биржи. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T20:14+0300
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экономика
рынки
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 1,58%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,58%, до 2993,23 пункта, долларовый РТС – на 1,76%, до 1102,01 пункта. За неделю индекс биржи снизился на 0,3%, РТС — на 2,36%. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.15 мск дешевеет на 1,53%, до 81,12 доллара за баррель. Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку — ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%. "Российский рынок акций в пятницу стартовал в зоне положительных значений, но после обеда индекс Мосбиржи резко откатился вниз. Центробанк поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. Сюрпризом для рынка само повышение не стало – регулятор сделал шаг в соответствии с консенсус-прогнозом", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что давление на акции оказало то, что ЦБ не дал сигналов о вероятном завершении цикла ужесточения ДКП и повысил прогноз среднего значения ключевой ставки на 2024 год и последующие годы. "Российский рынок акций завершил неделю в минусе. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 3000 пунктов. Самым важным событием недели, безусловно, стало заседание ЦБ, решение по ключевой процентной ставке и комментарий регулятора", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Рост демонстрируют только акции "Киви" (+6,13%), Мосбиржи (+2,23%) и "Магнита" (+0,65%). "Акции Московской биржи дорожают, так как она выступит одним из бенефициаров повышения ставки ЦБ", — отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения стоимости – акции компании "Система" (-6,59%), "Мечела" (-5,37%), расписки ЦИАНа (-4,90%), акции "Сегежи" (-4,71%), "Русала" (-4,65%), "М.Видео" (-4,6%), а также ДВМП (-4,46%) и префы "Мечела" (-4,36%). ПРОГНОЗЫ "На следующей неделе биржевым "быкам" вновь придется бороться за закрепление над круглой отметкой 3000 п. по индексу Мосбиржи. Помочь может ослабление рубля по завершении налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 июля – 2985-3085 пунктов", — говорит Бахтин. Чернов дает прогноз по индексу Мосбиржи на 29 июля – диапазон 3000-3100 пунктов.
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рынки, мосбиржа
Экономика, Рынки, Мосбиржа
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 1,58%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,58%, до 2993,23 пункта, долларовый РТС – на 1,76%, до 1102,01 пункта. За неделю индекс биржи снизился на 0,3%, РТС — на 2,36%.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.15 мск дешевеет на 1,53%, до 81,12 доллара за баррель.
Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку — ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.
Банк России повысил ключевую ставку до 18%
"Российский рынок акций в пятницу стартовал в зоне положительных значений, но после обеда индекс Мосбиржи резко откатился вниз. Центробанк поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. Сюрпризом для рынка само повышение не стало – регулятор сделал шаг в соответствии с консенсус-прогнозом", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Он добавляет, что давление на акции оказало то, что ЦБ не дал сигналов о вероятном завершении цикла ужесточения ДКП и повысил прогноз среднего значения ключевой ставки на 2024 год и последующие годы.
"Российский рынок акций завершил неделю в минусе. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 3000 пунктов. Самым важным событием недели, безусловно, стало заседание ЦБ, решение по ключевой процентной ставке и комментарий регулятора", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Рост демонстрируют только акции "Киви" (+6,13%), Мосбиржи (+2,23%) и "Магнита" (+0,65%).
"Акции Московской биржи дорожают, так как она выступит одним из бенефициаров повышения ставки ЦБ", — отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения стоимости – акции компании "Система" (-6,59%), "Мечела" (-5,37%), расписки ЦИАНа (-4,90%), акции "Сегежи" (-4,71%), "Русала" (-4,65%), "М.Видео" (-4,6%), а также ДВМП (-4,46%) и префы "Мечела" (-4,36%).
"На следующей неделе биржевым "быкам" вновь придется бороться за закрепление над круглой отметкой 3000 п. по индексу Мосбиржи. Помочь может ослабление рубля по завершении налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 июля – 2985-3085 пунктов", — говорит Бахтин.
Чернов дает прогноз по индексу Мосбиржи на 29 июля – диапазон 3000-3100 пунктов.