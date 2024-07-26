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Драйв от ставки прошел, рынки смотрят на "Яндекс" - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Драйв от ставки прошел, рынки смотрят на "Яндекс"
Драйв от ставки прошел, рынки смотрят на "Яндекс" - 26.07.2024, ПРАЙМ
Драйв от ставки прошел, рынки смотрят на "Яндекс"
Следующая неделя для российского рынка станет периодом анализа решения Банка России повысить ключевую ставку до 18% и Среднесрочного прогноза. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T23:16+0300
2024-07-26T23:16+0300
ставка банка россии
яндекс
торги
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850476613.jpg?1722024987
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Следующая неделя для российского рынка станет периодом анализа решения Банка России повысить ключевую ставку до 18% и Среднесрочного прогноза. Основной вывод, который вытекает из опубликованных документов, - снижение ключевой ставки в текущем году крайне маловероятно. Хотя индекс российских акций снизился после объявления ставки, ключевые уровни поддержки пока остаются нетронутыми. На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций вокруг текущих уровней.На следующей неделе участники рынка будут ждать публикации отчета за 2 квартала 2024 года МКПАО "Яндекс" 30 июля. Компания также обещает провести традиционный онлайн-звонок с инвестиционным сообществом по опубликованным результатам. Ожидания инвесторов очень положительные, возможно итоги деятельности компании станут позитивным сюрпризом для участников рынка. Тем временем, возобновленные торги акциями эмитента после обмена проходят очень активно, дневные обороты торгов в первый день были самыми большими среди всех эмитентов. Начало торгов произошло на 7% выше цены, по которой проводились операции по обмену акций. Но потом за три торговые сессии цена снизилась на 11% от своего максимума. В настоящий момент продавцов в этой ценной бумаге больше, чем покупателей. Предполагаем, что публикация свежих финансовых результатов изменит отношение инвесторов к данному эмитенту.На внешнем рынке внимание инвесторов будет приковано к очередному заседанию ФРС США по учетной ставке. Хотя участники рынка не ожидают каких-либо действий регулятора на этом заседании, но предполагают, что будут сделаны однозначные комментарии о снижении ставки на одном из ближайших заседаний. Интересно будет наблюдать, изменится ли прогноз ФРС относительно инфляции, которая стала серьезным вызовом для экономики многих стран.
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Михаил Армяков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850476463_239:0:2287:2048_100x100_80_0_0_bb7efdcc12f53e0b338239116818f00d.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставка банка россии, яндекс, торги, мнения аналитиков
ставка Банка России, Яндекс, Торги, Мнения аналитиков
23:16 26.07.2024
 

Драйв от ставки прошел, рынки смотрят на "Яндекс"

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Михаил Армяков
Михаил Армяков
Портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Следующая неделя для российского рынка станет периодом анализа решения Банка России повысить ключевую ставку до 18% и Среднесрочного прогноза.
Основной вывод, который вытекает из опубликованных документов, - снижение ключевой ставки в текущем году крайне маловероятно. Хотя индекс российских акций снизился после объявления ставки, ключевые уровни поддержки пока остаются нетронутыми. На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций вокруг текущих уровней.

На следующей неделе участники рынка будут ждать публикации отчета за 2 квартала 2024 года МКПАО "Яндекс" 30 июля. Компания также обещает провести традиционный онлайн-звонок с инвестиционным сообществом по опубликованным результатам. Ожидания инвесторов очень положительные, возможно итоги деятельности компании станут позитивным сюрпризом для участников рынка.
Тем временем, возобновленные торги акциями эмитента после обмена проходят очень активно, дневные обороты торгов в первый день были самыми большими среди всех эмитентов. Начало торгов произошло на 7% выше цены, по которой проводились операции по обмену акций. Но потом за три торговые сессии цена снизилась на 11% от своего максимума. В настоящий момент продавцов в этой ценной бумаге больше, чем покупателей. Предполагаем, что публикация свежих финансовых результатов изменит отношение инвесторов к данному эмитенту.

На внешнем рынке внимание инвесторов будет приковано к очередному заседанию ФРС США по учетной ставке. Хотя участники рынка не ожидают каких-либо действий регулятора на этом заседании, но предполагают, что будут сделаны однозначные комментарии о снижении ставки на одном из ближайших заседаний. Интересно будет наблюдать, изменится ли прогноз ФРС относительно инфляции, которая стала серьезным вызовом для экономики многих стран.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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