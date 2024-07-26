Драйв от ставки прошел, рынки смотрят на "Яндекс"

МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Следующая неделя для российского рынка станет периодом анализа решения Банка России повысить ключевую ставку до 18% и Среднесрочного прогноза. Основной вывод, который вытекает из опубликованных документов, - снижение ключевой ставки в текущем году крайне маловероятно. Хотя индекс российских акций снизился после объявления ставки, ключевые уровни поддержки пока остаются нетронутыми. На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций вокруг текущих уровней.На следующей неделе участники рынка будут ждать публикации отчета за 2 квартала 2024 года МКПАО "Яндекс" 30 июля. Компания также обещает провести традиционный онлайн-звонок с инвестиционным сообществом по опубликованным результатам. Ожидания инвесторов очень положительные, возможно итоги деятельности компании станут позитивным сюрпризом для участников рынка. Тем временем, возобновленные торги акциями эмитента после обмена проходят очень активно, дневные обороты торгов в первый день были самыми большими среди всех эмитентов. Начало торгов произошло на 7% выше цены, по которой проводились операции по обмену акций. Но потом за три торговые сессии цена снизилась на 11% от своего максимума. В настоящий момент продавцов в этой ценной бумаге больше, чем покупателей. Предполагаем, что публикация свежих финансовых результатов изменит отношение инвесторов к данному эмитенту.На внешнем рынке внимание инвесторов будет приковано к очередному заседанию ФРС США по учетной ставке. Хотя участники рынка не ожидают каких-либо действий регулятора на этом заседании, но предполагают, что будут сделаны однозначные комментарии о снижении ставки на одном из ближайших заседаний. Интересно будет наблюдать, изменится ли прогноз ФРС относительно инфляции, которая стала серьезным вызовом для экономики многих стран.
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Следующая неделя для российского рынка станет периодом анализа решения Банка России повысить ключевую ставку до 18% и Среднесрочного прогноза.
Основной вывод, который вытекает из опубликованных документов, - снижение ключевой ставки в текущем году крайне маловероятно. Хотя индекс российских акций снизился после объявления ставки, ключевые уровни поддержки пока остаются нетронутыми. На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций вокруг текущих уровней.
На следующей неделе участники рынка будут ждать публикации отчета за 2 квартала 2024 года МКПАО "Яндекс" 30 июля. Компания также обещает провести традиционный онлайн-звонок с инвестиционным сообществом по опубликованным результатам. Ожидания инвесторов очень положительные, возможно итоги деятельности компании станут позитивным сюрпризом для участников рынка.
Тем временем, возобновленные торги акциями эмитента после обмена проходят очень активно, дневные обороты торгов в первый день были самыми большими среди всех эмитентов. Начало торгов произошло на 7% выше цены, по которой проводились операции по обмену акций. Но потом за три торговые сессии цена снизилась на 11% от своего максимума. В настоящий момент продавцов в этой ценной бумаге больше, чем покупателей. Предполагаем, что публикация свежих финансовых результатов изменит отношение инвесторов к данному эмитенту.
На внешнем рынке внимание инвесторов будет приковано к очередному заседанию ФРС США по учетной ставке. Хотя участники рынка не ожидают каких-либо действий регулятора на этом заседании, но предполагают, что будут сделаны однозначные комментарии о снижении ставки на одном из ближайших заседаний. Интересно будет наблюдать, изменится ли прогноз ФРС относительно инфляции, которая стала серьезным вызовом для экономики многих стран.
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