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РЖД увеличили грузоперевозки через погранпереходы с Китаем

РЖД увеличили грузоперевозки через погранпереходы с Китаем - 26.07.2024, ПРАЙМ

РЖД увеличили грузоперевозки через погранпереходы с Китаем

РЖД в первом полугодии 2024 года увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T10:00+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. РЖД в первом полугодии 2024 года увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 20,2 миллиона тонн, сообщила компания. "Перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 18,8%. В первом полугодии в обоих направлениях перевезли 20,2 миллиона тонн грузов", - говорится в сообщении РЖД. Объём импорта составил 1,4 миллиона тонн (+3,6%), на экспорт отправлено 18,8 миллиона тонн грузов (+20%). В том числе через стыки Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР) отправлено 10,1 миллиона тонн (+12,7%): 3,7 миллиона тонн угля (+35,1%), 2,3 миллиона тонн железной руды (+21,1%), 1,2 миллиона тонн лесных грузов (на уровне прошлого года). Через погранпереход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) перевезено 4,1 миллиона тонн (+1,1%), в том числе: уголь – 1,7 миллиона тонн (рост в 1,7 раза), лесные грузы – 1,4 миллиона тонн (-5,4%). Перевозки через Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) составили 2,6 миллиона тонн (рост в 2 раза), в том числе: уголь – 1,4 миллиона тонн (рост почти в 2 раза), железная руда – 797 тысячи тонн (рост в 2 раза). Через Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) прошло 1,8 миллиона тонн (+36,4%): в основном уголь – 1,7 миллиона тонн (+35,2%). РЖД в 2023 году зафиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем, они выросли на 36% по сравнению с предыдущим годом – до 161 миллиона тонн, говорилось в презентации гендиректора компании Олега Белозерова.

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россия, китай, ржд