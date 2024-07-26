Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240726/sanktsii-850464387.html
ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах
ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах
ЦБ РФ ВИДИТ РОСТ РИСКА ВТОРИЧНЫХ САНКЦИЙ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ, КОМПАНИИ ИЩУТ СПОСОБЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ - НАБИУЛЛИНА | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:18+0300
2024-07-26T15:18+0300
банк россии
банк россии
эльвира набиуллина
трансграничные расчеты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_7d8d3c489d894ff3e9008514c7973593.jpg
ЦБ РФ ВИДИТ РОСТ РИСКА ВТОРИЧНЫХ САНКЦИЙ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ, КОМПАНИИ ИЩУТ СПОСОБЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ - НАБИУЛЛИНА
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_39:0:2363:1743_1920x0_80_0_0_339cdb5d8c0deb84a7bb5212b3da2104.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, эльвира набиуллина, трансграничные расчеты
Банк России, Банк России, Эльвира Набиуллина, трансграничные расчеты
15:18 26.07.2024
 
ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах

Набиуллина: ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЦБ РФ ВИДИТ РОСТ РИСКА ВТОРИЧНЫХ САНКЦИЙ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ, КОМПАНИИ ИЩУТ СПОСОБЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ - НАБИУЛЛИНА
 
Банк РоссииБанк РоссииЭльвира Набиуллинатрансграничные расчеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала