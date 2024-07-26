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ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах
ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах
ЦБ РФ ВИДИТ РОСТ РИСКА ВТОРИЧНЫХ САНКЦИЙ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ, КОМПАНИИ ИЩУТ СПОСОБЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ - НАБИУЛЛИНА | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:18+0300
2024-07-26T15:18+0300
2024-07-26T15:18+0300
банк россии
банк россии
эльвира набиуллина
трансграничные расчеты
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ЦБ РФ ВИДИТ РОСТ РИСКА ВТОРИЧНЫХ САНКЦИЙ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ, КОМПАНИИ ИЩУТ СПОСОБЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ - НАБИУЛЛИНА
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, эльвира набиуллина, трансграничные расчеты
Банк России, Банк России, Эльвира Набиуллина, трансграничные расчеты
ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах
Набиуллина: ЦБ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах