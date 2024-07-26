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Эксперт рассказал, что будет со сделками по активам после запрета ЕК

Эксперт рассказал, что будет со сделками по активам после запрета ЕК - 26.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что будет со сделками по активам после запрета ЕК

Проведение сделок по обмену активами между российскими и иностранными инвесторами, запланированное на 12 августа, вряд ли состоится в условиях запрета... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:44+0300

2024-07-26T16:44+0300

2024-07-26T16:46+0300

активы

еврокомиссия

нрд

максим осадчий

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Проведение сделок по обмену активами между российскими и иностранными инвесторами, запланированное на 12 августа, вряд ли состоится в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК), так как Национальный расчетный депозитарий (НРД) является звеном в этих сделках, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. ЕК 25 июля не разрешила физическим и юридическим лицам стран Евросоюза участвовать в схеме по обмену активами, предусмотренной указом президента РФ №844. В разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала поясняется, что по причине нахождения НРД в санкционном списке ЕС, все средства депозитария должны быть заморожены, они не могут быть ему предоставлены ни прямо, ни косвенно. "Из-за "обстоятельства непреодолимой силы" - американских санкций против НРД, введенных с 12 июня, намеченные на 12 августа 2024 года сделки по обмену активами между российскими и иностранными инвесторами с высокой вероятностью не будут совершены, так как НРД является звеном в каждой такой сделке", - прокомментировал Осадчий. "Соответственно, эту схему придется отложить до снятия американских и европейских санкций с НРД", - считает эксперт. Отказ Clearsteam в содействии обмена замороженными активами комментировал в мае замминистра финансов Иван Чебесков. Тогда он сказал, что третьи страны могут попробовать помешать процессу обмена замороженных активов россиян, у них есть для этого рычаги. Как отмечал Чебесков, Россия на это повлиять не может, но фиксирует интерес со стороны отечественных и иностранных инвесторов. УКАЗ №844 И ПРОДЛЕНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НЕРЕЗИДЕНТОВ Евросоюз в июне 2022 года ввел санкции против российского НРД, на счетах которого в Euroclear и Clearstream учитывались иностранные ценные бумаги российских инвесторов, в результате чего эти активы оказались заблокированы. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ №844, предусматривающий возможность обмена замороженными активами: иностранцы смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". Прием заявок россиян в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершился 8 мая. Они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. С 3 июня "Инвестпалата", являющаяся организатором торгов в рамках обмена, начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. В июле "Инвестпалата" сообщила о продлении приема заявок нерезидентов на выкуп до 2 августа по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 года и должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.

https://1prime.ru/20240726/aktivy-850467160.html

https://1prime.ru/20240726/aktivy-850465919.html

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активы, еврокомиссия, нрд, максим осадчий