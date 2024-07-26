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Следствие по "Севпотокам" обвинили в сокрытии данных из страха перед США - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Следствие по "Севпотокам" обвинили в сокрытии данных из страха перед США
Следствие по "Севпотокам" обвинили в сокрытии данных из страха перед США - 26.07.2024, ПРАЙМ
Следствие по "Севпотокам" обвинили в сокрытии данных из страха перед США
Немецкий власти не раскрывают и, скорее всего, никогда не раскроют данные расследования ЧП на "Северных потоках", чтобы не компрометировать Соединенные Штаты... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T07:40+0300
2024-07-26T07:48+0300
происшествия
северные потоки
расследование
экспертное мнение
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Немецкий власти не раскрывают и, скорее всего, никогда не раскроют данные расследования ЧП на "Северных потоках", чтобы не компрометировать Соединенные Штаты. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, власти оказались предоставить информацию о результатах расследование в ответ на депутатский запрос Сары Вагенкнехт под предлогом того, что раскрытие этой информации способно нанести вред "партнеру" Германии. в то же время Нимайер напомнил о заявлении президента США Джо Байдена в 2022 году о возможности Соединенных Штатов положить конец "Северному потоку 2". "Это на самом деле и случилось, - заявил глава Совета. - Конечно, они не могут это признать, и, конечно, немецкие власти не могут скомпрометировать администрацию США, поскольку мы (ФРГ - прим. ред.) не суверенны".Он считает, что следственные органы Германии, скорее всего, уже выяснили, что на самом деле произошло с "Северными потоками", но будут держать эту информацию в тайне - правительство не опубликует ее никогда.
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северные потоки, расследование, экспертное мнение
Происшествия, Северные потоки, расследование, экспертное мнение
07:40 26.07.2024 (обновлено: 07:48 26.07.2024)
 
Следствие по "Севпотокам" обвинили в сокрытии данных из страха перед США

Нимайер: ФРГ скрывает данные по "Севпотокам", чтобы не компрометировать США

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Немецкий власти не раскрывают и, скорее всего, никогда не раскроют данные расследования ЧП на "Северных потоках", чтобы не компрометировать Соединенные Штаты. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.
По его словам, власти оказались предоставить информацию о результатах расследование в ответ на депутатский запрос Сары Вагенкнехт под предлогом того, что раскрытие этой информации способно нанести вред "партнеру" Германии. в то же время Нимайер напомнил о заявлении президента США Джо Байдена в 2022 году о возможности Соединенных Штатов положить конец "Северному потоку 2".
"Это на самом деле и случилось, - заявил глава Совета. - Конечно, они не могут это признать, и, конечно, немецкие власти не могут скомпрометировать администрацию США, поскольку мы (ФРГ - прим. ред.) не суверенны".
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Захарова прокомментировала решение Швеции по делу о "Северных потоках"
13 июля, 19:11
Он считает, что следственные органы Германии, скорее всего, уже выяснили, что на самом деле произошло с "Северными потоками", но будут держать эту информацию в тайне - правительство не опубликует ее никогда.
 
ПроисшествияСеверные потокирасследованиеэкспертное мнение
 
 
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