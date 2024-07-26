https://1prime.ru/20240726/sevpotoki-850443139.html

Следствие по "Севпотокам" обвинили в сокрытии данных из страха перед США

Следствие по "Севпотокам" обвинили в сокрытии данных из страха перед США - 26.07.2024, ПРАЙМ

Следствие по "Севпотокам" обвинили в сокрытии данных из страха перед США

Немецкий власти не раскрывают и, скорее всего, никогда не раскроют данные расследования ЧП на "Северных потоках", чтобы не компрометировать Соединенные Штаты... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T07:40+0300

2024-07-26T07:40+0300

2024-07-26T07:48+0300

происшествия

северные потоки

расследование

экспертное мнение

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Немецкий власти не раскрывают и, скорее всего, никогда не раскроют данные расследования ЧП на "Северных потоках", чтобы не компрометировать Соединенные Штаты. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, власти оказались предоставить информацию о результатах расследование в ответ на депутатский запрос Сары Вагенкнехт под предлогом того, что раскрытие этой информации способно нанести вред "партнеру" Германии. в то же время Нимайер напомнил о заявлении президента США Джо Байдена в 2022 году о возможности Соединенных Штатов положить конец "Северному потоку 2". "Это на самом деле и случилось, - заявил глава Совета. - Конечно, они не могут это признать, и, конечно, немецкие власти не могут скомпрометировать администрацию США, поскольку мы (ФРГ - прим. ред.) не суверенны".Он считает, что следственные органы Германии, скорее всего, уже выяснили, что на самом деле произошло с "Северными потоками", но будут держать эту информацию в тайне - правительство не опубликует ее никогда.

https://1prime.ru/20240713/zakharova-850080560.html

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северные потоки, расследование, экспертное мнение