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В СФ предложили производить в РФ неоригинальные запчасти для авиации

В СФ предложили производить в РФ неоригинальные запчасти для авиации - 26.07.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили производить в РФ неоригинальные запчасти для авиации

Сенаторы предлагают разрешить производство в России неоригинальных запчастей для самолетов, такая потребность отечественной авиации существует в условиях... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:55+0300

2024-07-26T13:55+0300

2024-07-26T13:56+0300

совфед

авиация

россия

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Сенаторы предлагают разрешить производство в России неоригинальных запчастей для самолетов, такая потребность отечественной авиации существует в условиях санкций, законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Изменения предлагается внести в статью 37 Воздушного кодекса Российской Федерации, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. "Законопроект разработан в целях развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (РМА), необходимых для замещения оригинальных расходных частей, применяемых при ремонте иностранных компонентов, отечественными предприятиями", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении агентства. По состоянию на 2024 год, несмотря на активные шаги по совершенствованию авиационного законодательства Российской Федерации, "данный вопрос остается не разрешенным", отмечают сенаторы. РМА-производители (Part Manufacture Approval) – это компании, которые сертифицированны авиационными властями для изготовления альтернативных авиационных запасных частей и компонентов в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативной документации, определяющей порядок сертификации разработчиков и изготовителей. "С начала 90-х годов ХХ века РМА-компоненты стали активно распространяться на рынках регионов мира, помимо США. Отмечается, что оригинальные производители авиационных запасных частей (OEM-производители) также стали активно работать на рынке PMA-компонентов", - отмечается в проекте. Кроме того, анализ мировой практики показывает, что развитие РМА-компонентов требует нормативного обеспечения и создания системы, аналогичной COS - системе непрерывной эксплуатационной безопасности, считают разработчики. Рынок РМА-компонентов активно развивается, РМА-компоненты приобретаются и используются крупнейшими авиаперевозчиками мира. В частности, в Китае уже одобрено более 400 производителей таких компонентов. "Учитывая, что дефицит запасных частей иностранного производства в условиях антироссийских санкций и ограничений, введенных западными поставщиками, в ближайшее время не будет устранен, можно сделать вывод о том, что рынок альтернативных запасных частей будет активно развиваться на территории РФ. Однако в случае если нормативное регулирование будет "догонять" фактическую потребность отрасли, высока вероятность, что вместо цивилизованного рынка РМА-компонентов, перевозчики столкнутся с серым рынком неаутентичных компонентов", - подчеркивают авторы документа. Учитывая тот факт, что в рамках постановления правительства "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации" предусмотрена возможность использования импортируемых РМА-компонентов, складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями промышленности, говорится в проекте. Также в отсутствие перспективы РМА-регулирования в Российской Федерации создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой РМА-запчасти с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур. В документе уточняется, что для реализации законопроекта Росавиации потребуется привлечь дополнительно 25 штатных единиц. -0-

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совфед, авиация, россия