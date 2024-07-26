Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Шольц не будет канцлером". В Германии делают ставку на кандидата от правых - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240726/sholts-850444201.html
"Шольц не будет канцлером". В Германии делают ставку на кандидата от правых
"Шольц не будет канцлером". В Германии делают ставку на кандидата от правых - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Шольц не будет канцлером". В Германии делают ставку на кандидата от правых
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, намеревающийся переизбраться на пост канцлера в 2025 году, вряд ли сможет снова стать канцлером в связи с низким уровнем поддержки даже... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:16+0300
2024-07-26T09:16+0300
политика
олаф шольц
кандидаты
канцлер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, намеревающийся переизбраться на пост канцлера в 2025 году, вряд ли сможет снова стать канцлером в связи с низким уровнем поддержки даже в своей Социал-демократической партии. Претендовать на пост канцлера могли бы представители правых партий или Сара Вагенкнехт. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.Ранее Шольц заявил о намерении снова занять должность главы правительства ФРГ в 2025 году. Как сообщило информагентство DPA, ссылаясь на решение правительства страны, федеральные выборы в Германии намечены на 28 сентября будущего года."Даже среди членов своей партии он (Шольц - прим. ред.) непопулярен, - отметил Нимайер. - Им не кажется, что он хорошо справляется, и они не хотят, чтобы он снова был главным кандидатом в канцлеры". Он добавил, что шансы Шольца стать кандидатом даже от своей партии крайне малы, "не говоря уже о населении в целом".По мнению главы Совета, кандидатами на пост канцлера после выборов 2025 года могут стать Фридрих Мерц - глава самой крупной оппозиционной партии Христианско-демократический союз, также еще один член ХДС - премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст и премьер Баварии от Христианско-социального союза Маркус Зёдер. "Однако - и это сейчас делает все несколько интереснее - у нас есть новая партия, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", - заявил Нимайер, отметив, что она пользуется поддержкой множества немцев, считающих, что Вагенкнехт как минимум могла бы стать партнером по правительственной коалиции или даже кандидатом на пост канцлера.
https://1prime.ru/20240724/sholts-850413421.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
олаф шольц, кандидаты, канцлер
Политика, Олаф Шольц, Кандидаты, канцлер
09:16 26.07.2024
 
"Шольц не будет канцлером". В Германии делают ставку на кандидата от правых

Немецкий политик: Шольц едва ли снова будет канцлером - есть кандидаты на замену

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, намеревающийся переизбраться на пост канцлера в 2025 году, вряд ли сможет снова стать канцлером в связи с низким уровнем поддержки даже в своей Социал-демократической партии. Претендовать на пост канцлера могли бы представители правых партий или Сара Вагенкнехт. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее Шольц заявил о намерении снова занять должность главы правительства ФРГ в 2025 году. Как сообщило информагентство DPA, ссылаясь на решение правительства страны, федеральные выборы в Германии намечены на 28 сентября будущего года.
"Даже среди членов своей партии он (Шольц - прим. ред.) непопулярен, - отметил Нимайер. - Им не кажется, что он хорошо справляется, и они не хотят, чтобы он снова был главным кандидатом в канцлеры".
Он добавил, что шансы Шольца стать кандидатом даже от своей партии крайне малы, "не говоря уже о населении в целом".
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
Шольц объяснил, зачем Германия разрешила Киеву бить по территории России
24 июля, 21:35
По мнению главы Совета, кандидатами на пост канцлера после выборов 2025 года могут стать Фридрих Мерц - глава самой крупной оппозиционной партии Христианско-демократический союз, также еще один член ХДС - премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст и премьер Баварии от Христианско-социального союза Маркус Зёдер.
"Однако - и это сейчас делает все несколько интереснее - у нас есть новая партия, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", - заявил Нимайер, отметив, что она пользуется поддержкой множества немцев, считающих, что Вагенкнехт как минимум могла бы стать партнером по правительственной коалиции или даже кандидатом на пост канцлера.
 
ПолитикаОлаф ШольцКандидатыканцлер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала