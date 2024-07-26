https://1prime.ru/20240726/sholts-850444201.html

"Шольц не будет канцлером". В Германии делают ставку на кандидата от правых

"Шольц не будет канцлером". В Германии делают ставку на кандидата от правых - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Шольц не будет канцлером". В Германии делают ставку на кандидата от правых

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, намеревающийся переизбраться на пост канцлера в 2025 году, вряд ли сможет снова стать канцлером в связи с низким уровнем поддержки даже... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T09:16+0300

2024-07-26T09:16+0300

2024-07-26T09:16+0300

политика

олаф шольц

кандидаты

канцлер

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, намеревающийся переизбраться на пост канцлера в 2025 году, вряд ли сможет снова стать канцлером в связи с низким уровнем поддержки даже в своей Социал-демократической партии. Претендовать на пост канцлера могли бы представители правых партий или Сара Вагенкнехт. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.Ранее Шольц заявил о намерении снова занять должность главы правительства ФРГ в 2025 году. Как сообщило информагентство DPA, ссылаясь на решение правительства страны, федеральные выборы в Германии намечены на 28 сентября будущего года."Даже среди членов своей партии он (Шольц - прим. ред.) непопулярен, - отметил Нимайер. - Им не кажется, что он хорошо справляется, и они не хотят, чтобы он снова был главным кандидатом в канцлеры". Он добавил, что шансы Шольца стать кандидатом даже от своей партии крайне малы, "не говоря уже о населении в целом".По мнению главы Совета, кандидатами на пост канцлера после выборов 2025 года могут стать Фридрих Мерц - глава самой крупной оппозиционной партии Христианско-демократический союз, также еще один член ХДС - премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст и премьер Баварии от Христианско-социального союза Маркус Зёдер. "Однако - и это сейчас делает все несколько интереснее - у нас есть новая партия, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", - заявил Нимайер, отметив, что она пользуется поддержкой множества немцев, считающих, что Вагенкнехт как минимум могла бы стать партнером по правительственной коалиции или даже кандидатом на пост канцлера.

https://1prime.ru/20240724/sholts-850413421.html

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олаф шольц, кандидаты, канцлер