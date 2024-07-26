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Эксперты рассказали, по кому рост ключевой ставки ударит сильнее всего
Эксперты рассказали, по кому рост ключевой ставки ударит сильнее всего - 26.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, по кому рост ключевой ставки ударит сильнее всего
Повышение ключевой ставки Центробанком отрицательно скажется на ипотечных заемщиках, рассчитывающих на рефинансирование кредитов, считает руководитель портала... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T14:39+0300
2024-07-26T14:39+0300
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экономика
россия
ставка банка россии
ипотека
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Центробанком отрицательно скажется на ипотечных заемщиках, рассчитывающих на рефинансирование кредитов, считает руководитель портала "ЕРЗ.РФ" Кирилл Холопик. В пятницу Центробанк вновь повысил ключевую ставку - с 16 до 18%. "Повышение ставки фактически останавливает рыночную ипотеку в долевом строительстве. Пугает динамика ключевой ставки. После девяти месяцев высокой ставки происходит дальнейшее повышение. Это убивает надежду на скорое снижение ставки. Значит, ипотечникам нельзя рассчитывать на рефинансирование выданных кредитов по доступным ставкам в обозримой перспективе", - сказал Холопик. Глава ЕРЗ также добавил, что спасением от обвала продаж новостроек остается только семейная ипотека. Семейную ипотеку по ставке до 6% ранее продлили в России до 2030 года. По программе можно взять кредит до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов рублей в остальных регионах.По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считает, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.
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россия, ставка банка россии, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ставка Банка России, ипотека
Эксперты рассказали, по кому рост ключевой ставки ударит сильнее всего
ЕРЗ: рост ставки ударит по заемщикам, ожидающим рефинансированию ипотеки
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Центробанком отрицательно скажется на ипотечных заемщиках, рассчитывающих на рефинансирование кредитов, считает руководитель портала "ЕРЗ.РФ" Кирилл Холопик.
В пятницу Центробанк вновь повысил ключевую ставку - с 16 до 18%.
"Повышение ставки фактически останавливает рыночную ипотеку в долевом строительстве. Пугает динамика ключевой ставки. После девяти месяцев высокой ставки происходит дальнейшее повышение. Это убивает надежду на скорое снижение ставки. Значит, ипотечникам нельзя рассчитывать на рефинансирование выданных кредитов по доступным ставкам в обозримой перспективе", - сказал Холопик.
Глава ЕРЗ также добавил, что спасением от обвала продаж новостроек остается только семейная ипотека.
Семейную ипотеку по ставке до 6% ранее продлили в России до 2030 года. По программе можно взять кредит до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов рублей в остальных регионах.
По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.
Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считает, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.