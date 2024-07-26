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Набиуллина рассказала о предложениях повысить ставку до 20% - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала о предложениях повысить ставку до 20%
Набиуллина рассказала о предложениях повысить ставку до 20% - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о предложениях повысить ставку до 20%
Абсолютное большинство членов совета директоров ЦБ РФ поддержало повышение ключевой ставки до 18%, но были предложения сохранить ее, также некоторые члены... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:18+0300
2024-07-26T15:27+0300
банк россии
ставка банка россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Абсолютное большинство членов совета директоров ЦБ РФ поддержало повышение ключевой ставки до 18%, но были предложения сохранить ее, также некоторые члены совета директоров предлагали повысить ее до 19% и даже 20%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Абсолютное большинство участников обсуждения выступили за повышение ставки до 18%. Но были и предложения сохранить уровень ставки в 16%, допускали, что для возвращения инфляции к цели с учетом ставки 16% нужно больше времени для того, чтобы с учетом лагов жесткость денежно-кредитных условий проявилась снижением инфляции", - сказала Набиуллина."Но были предложения повысить ставку и до 19%, и до 20%, то есть до того уровня, когда с высокой степенью вероятности можно говорить о завершении цикла повышения ставки", - добавила она.Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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ставка банка россии, эльвира набиуллина
Банк России, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина
15:18 26.07.2024 (обновлено: 15:27 26.07.2024)
 
Набиуллина рассказала о предложениях повысить ставку до 20%

Набиуллина: ряд членов совета директоров ЦБ предлагали поднять ставку до 20%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Абсолютное большинство членов совета директоров ЦБ РФ поддержало повышение ключевой ставки до 18%, но были предложения сохранить ее, также некоторые члены совета директоров предлагали повысить ее до 19% и даже 20%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Абсолютное большинство участников обсуждения выступили за повышение ставки до 18%. Но были и предложения сохранить уровень ставки в 16%, допускали, что для возвращения инфляции к цели с учетом ставки 16% нужно больше времени для того, чтобы с учетом лагов жесткость денежно-кредитных условий проявилась снижением инфляции", - сказала Набиуллина.
"Но были предложения повысить ставку и до 19%, и до 20%, то есть до того уровня, когда с высокой степенью вероятности можно говорить о завершении цикла повышения ставки", - добавила она.
Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
 
Банк Россииставка Банка РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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