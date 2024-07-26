https://1prime.ru/20240726/stavka-850464399.html

Набиуллина рассказала о предложениях повысить ставку до 20%

Набиуллина рассказала о предложениях повысить ставку до 20% - 26.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о предложениях повысить ставку до 20%

Абсолютное большинство членов совета директоров ЦБ РФ поддержало повышение ключевой ставки до 18%, но были предложения сохранить ее, также некоторые члены... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:18+0300

2024-07-26T15:18+0300

2024-07-26T15:27+0300

банк россии

ставка банка россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Абсолютное большинство членов совета директоров ЦБ РФ поддержало повышение ключевой ставки до 18%, но были предложения сохранить ее, также некоторые члены совета директоров предлагали повысить ее до 19% и даже 20%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Абсолютное большинство участников обсуждения выступили за повышение ставки до 18%. Но были и предложения сохранить уровень ставки в 16%, допускали, что для возвращения инфляции к цели с учетом ставки 16% нужно больше времени для того, чтобы с учетом лагов жесткость денежно-кредитных условий проявилась снижением инфляции", - сказала Набиуллина."Но были предложения повысить ставку и до 19%, и до 20%, то есть до того уровня, когда с высокой степенью вероятности можно говорить о завершении цикла повышения ставки", - добавила она.Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии, эльвира набиуллина