https://1prime.ru/20240726/stavka-850464772.html
Банк России не исключил еще одного повышения ставки
Банк России не исключил еще одного повышения ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ
Банк России не исключил еще одного повышения ставки
Банк России готов держать ключевую ставку на текущих высоких уровнях столько, сколько потребуется для целей сдерживания инфляции, а также повысить ее снова в... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:20+0300
2024-07-26T15:20+0300
2024-07-26T15:30+0300
банк россии
ставка банка россии
прогноз по ключевой ставке цб
повышение ключевой ставки
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России готов держать ключевую ставку на текущих высоких уровнях столько, сколько потребуется для целей сдерживания инфляции, а также повысить ее снова в случае необходимости, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.Глава ЦБ рассказала, что на заседании Совета директоров ЦБ по ставке в пятницу некоторые предлагали повысить ее до 19 и даже до 20%. Однако абсолютное большинство поддержали повышение до 18%. Были и предложения сохранить ставку на прежнем уровне в 16%, но они не возымели успеха.По ее словам, инфляция существенно замедлится во втором полугодии. "Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5-7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики", - отметила она.Однако снижения ключевой ставки в этом году не планируется, добавила глава ЦБ. Этого не предполагает обновленный прогноз по ставке.Регулятор впервые в этом году в пятницу повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта до 18%. Это максимум с апреля 2022 года, когда она составляла 20%. По словам Набиуллиной, все четыре триггера для повышения ставки на этот раз сошлись - высокая устойчивая инфляция, сохранение потребительской активности, по-прежнему жесткий рынок труда и новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.
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ставка банка россии, прогноз по ключевой ставке цб, повышение ключевой ставки
Банк России, ставка Банка России, прогноз по ключевой ставке ЦБ, повышение ключевой ставки
Банк России не исключил еще одного повышения ставки
Банк России готов держать ключевую ставку высокой и повышать ее, если нужно
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России готов держать ключевую ставку на текущих высоких уровнях столько, сколько потребуется для целей сдерживания инфляции, а также повысить ее снова в случае необходимости, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
Глава ЦБ рассказала, что на заседании Совета директоров ЦБ по ставке в пятницу некоторые предлагали повысить ее до 19 и даже до 20%. Однако абсолютное большинство поддержали повышение до 18%. Были и предложения сохранить ставку на прежнем уровне в 16%, но они не возымели успеха.
По ее словам, инфляция существенно замедлится во втором полугодии.
Набиуллина рассказала о предложениях повысить ставку до 20%
"Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5-7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики", - отметила она.
Однако снижения ключевой ставки в этом году не планируется, добавила глава ЦБ. Этого не предполагает обновленный прогноз по ставке.
Регулятор впервые в этом году в пятницу повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта до 18%. Это максимум с апреля 2022 года, когда она составляла 20%. По словам Набиуллиной, все четыре триггера для повышения ставки на этот раз сошлись - высокая устойчивая инфляция, сохранение потребительской активности, по-прежнему жесткий рынок труда и новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.