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Банк России не исключил еще одного повышения ставки

Банк России не исключил еще одного повышения ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ

Банк России не исключил еще одного повышения ставки

Банк России готов держать ключевую ставку на текущих высоких уровнях столько, сколько потребуется для целей сдерживания инфляции, а также повысить ее снова в... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:20+0300

2024-07-26T15:20+0300

2024-07-26T15:30+0300

банк россии

ставка банка россии

прогноз по ключевой ставке цб

повышение ключевой ставки

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России готов держать ключевую ставку на текущих высоких уровнях столько, сколько потребуется для целей сдерживания инфляции, а также повысить ее снова в случае необходимости, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.Глава ЦБ рассказала, что на заседании Совета директоров ЦБ по ставке в пятницу некоторые предлагали повысить ее до 19 и даже до 20%. Однако абсолютное большинство поддержали повышение до 18%. Были и предложения сохранить ставку на прежнем уровне в 16%, но они не возымели успеха.По ее словам, инфляция существенно замедлится во втором полугодии. "Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5-7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики", - отметила она.Однако снижения ключевой ставки в этом году не планируется, добавила глава ЦБ. Этого не предполагает обновленный прогноз по ставке.Регулятор впервые в этом году в пятницу повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта до 18%. Это максимум с апреля 2022 года, когда она составляла 20%. По словам Набиуллиной, все четыре триггера для повышения ставки на этот раз сошлись - высокая устойчивая инфляция, сохранение потребительской активности, по-прежнему жесткий рынок труда и новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.

https://1prime.ru/20240726/stavka-850464399.html

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