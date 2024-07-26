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Банк России не исключил еще одного повышения ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Банк России не исключил еще одного повышения ставки
Банк России не исключил еще одного повышения ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ
Банк России не исключил еще одного повышения ставки
Банк России готов держать ключевую ставку на текущих высоких уровнях столько, сколько потребуется для целей сдерживания инфляции, а также повысить ее снова в... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:20+0300
2024-07-26T15:30+0300
банк россии
ставка банка россии
прогноз по ключевой ставке цб
повышение ключевой ставки
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России готов держать ключевую ставку на текущих высоких уровнях столько, сколько потребуется для целей сдерживания инфляции, а также повысить ее снова в случае необходимости, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.Глава ЦБ рассказала, что на заседании Совета директоров ЦБ по ставке в пятницу некоторые предлагали повысить ее до 19 и даже до 20%. Однако абсолютное большинство поддержали повышение до 18%. Были и предложения сохранить ставку на прежнем уровне в 16%, но они не возымели успеха.По ее словам, инфляция существенно замедлится во втором полугодии. "Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5-7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики", - отметила она.Однако снижения ключевой ставки в этом году не планируется, добавила глава ЦБ. Этого не предполагает обновленный прогноз по ставке.Регулятор впервые в этом году в пятницу повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта до 18%. Это максимум с апреля 2022 года, когда она составляла 20%. По словам Набиуллиной, все четыре триггера для повышения ставки на этот раз сошлись - высокая устойчивая инфляция, сохранение потребительской активности, по-прежнему жесткий рынок труда и новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.
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ставка банка россии, прогноз по ключевой ставке цб, повышение ключевой ставки
Банк России, ставка Банка России, прогноз по ключевой ставке ЦБ, повышение ключевой ставки
15:20 26.07.2024 (обновлено: 15:30 26.07.2024)
 
Банк России не исключил еще одного повышения ставки

Банк России готов держать ключевую ставку высокой и повышать ее, если нужно

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России готов держать ключевую ставку на текущих высоких уровнях столько, сколько потребуется для целей сдерживания инфляции, а также повысить ее снова в случае необходимости, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
Глава ЦБ рассказала, что на заседании Совета директоров ЦБ по ставке в пятницу некоторые предлагали повысить ее до 19 и даже до 20%. Однако абсолютное большинство поддержали повышение до 18%. Были и предложения сохранить ставку на прежнем уровне в 16%, но они не возымели успеха.
По ее словам, инфляция существенно замедлится во втором полугодии.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Набиуллина рассказала о предложениях повысить ставку до 20%
15:18
"Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5-7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики", - отметила она.
Однако снижения ключевой ставки в этом году не планируется, добавила глава ЦБ. Этого не предполагает обновленный прогноз по ставке.
Регулятор впервые в этом году в пятницу повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта до 18%. Это максимум с апреля 2022 года, когда она составляла 20%. По словам Набиуллиной, все четыре триггера для повышения ставки на этот раз сошлись - высокая устойчивая инфляция, сохранение потребительской активности, по-прежнему жесткий рынок труда и новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.
 
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