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ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на том же уровне - 26.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на том же уровне
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на том же уровне - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на том же уровне
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля осталась на... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T18:19+0300
2024-07-26T18:19+0300
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля осталась на уровне 16,57%, следует из материалов Банка России. По итогам первой декады июля ставка выросла на 0,49 процентного пункта, до 16,57%, и обновила максимум с середины апреля 2022 года, достигнутый в третьей декаде июня. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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банк россии, россия, ставка, банки
Банк России, Банк России, РОССИЯ, ставка, Банки
18:19 26.07.2024
 
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на том же уровне

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на уровне 16,57%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля осталась на уровне 16,57%, следует из материалов Банка России.
По итогам первой декады июля ставка выросла на 0,49 процентного пункта, до 16,57%, и обновила максимум с середины апреля 2022 года, достигнутый в третьей декаде июня.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
 
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