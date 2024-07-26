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ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на том же уровне

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на том же уровне - 26.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на том же уровне

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля осталась на... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T18:19+0300

2024-07-26T18:19+0300

2024-07-26T18:19+0300

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля осталась на уровне 16,57%, следует из материалов Банка России. По итогам первой декады июля ставка выросла на 0,49 процентного пункта, до 16,57%, и обновила максимум с середины апреля 2022 года, достигнутый в третьей декаде июня. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, россия, ставка, банки