https://1prime.ru/20240726/stavka-850473453.html
Банки планируют повысить ставки по своим продуктам вслед за ростом ключевой
Банки планируют повысить ставки по своим продуктам вслед за ростом ключевой - 26.07.2024, ПРАЙМ
Банки планируют повысить ставки по своим продуктам вслед за ростом ключевой
Банки в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% планируют пересмотреть в сторону увеличения ставки по своим продуктам, в том числе банки, которые... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T18:47+0300
2024-07-26T18:47+0300
2024-07-26T18:55+0300
банк россии
ставка
банки
россия
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Банки в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% планируют пересмотреть в сторону увеличения ставки по своим продуктам, в том числе банки, которые заблаговременно повысили ставки по вкладам и накопительным счетам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. В пятницу Банк России в первый раз в этом году повысил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это самый высокий показатель с начала апреля 2022 года, когда ставка составляла 20% годовых. Как уже сообщалось ранее, российские банки начали увеличивать ставки по вкладам и накопительным счетам, даже не дожидаясь решения Центрального банка 26 июля."ВТБ не исключает возможности пересмотра условий по кредитам. Конкретные решения будем принимать, учитывая действия рынка. На наш взгляд, дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ будет еще "охлаждать" рынок розничного кредитования, спрос будет замедляться", — сказали в пресс-службе банка, который уже с 23 июля повысил ставки по вкладам и накопительным счетам в рублях. "Решение об изменении ставок по накопительным счетам и кредитным продуктам планируется принять на следующей неделе", — рассказали в пресс-службе МТС-банка. Там также напомнили, что банк 23 июля принял решение о повышении ставок по вкладам. Пресс-служба ПСБ также отметила, что банк заблаговременно повысил ставки для физлиц по депозитам до 18% годовых, по накопительным счетам — до 17%. "В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшего изменения ставок по кредитным и сберегательным продуктам", — добавили в банке. Зампред правления "Почта банка" Алексей Охорзин, слова которого передает пресс-служба кредитной организации, которая также заранее подняла ставки по сберегательным продуктам, сказал: "Однако мы не исключаем дальнейшего повышения ставок по вкладам, так как ЦБ также пересмотрел базовый прогноз, который как минимум говорит о сохранении текущего уровня ключа (ключевой ставки - ред.) до конца года". Росбанк вслед за повышением ключевой ставки Банка России до 18% улучшит условия по вкладам, сообщила его пресс-служба. "С 27 июля наши клиенты смогут оформить вклад "Надежный" с опцией "Прайм" с доходностью до 18,5%... Для действующих и потенциальных клиентов… совместно с финансовым маркетплейсом Финуслуги, предлагает оформить вклад "Надежный Капитал" со ставкой до 19,05%,.. если… в первый раз на платформе, то ставка будет еще выше – до 21%" — заявил банк. Банк "Дом.РФ" сообщил, что с 29 июля повышает доходность по вкладу-конструктору "Мой Дом" "практически на всех сроках размещения", максимальная процентная ставка 19% доступна при открытии депозита на 12 месяцев. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в комментарии для пресс-службы банка заявил, что повышение ключевой ставки до 18% позволит банкам сохранять и улучшать условия по сберегательным продуктам."Рынок кредитования продолжит работу в довольно сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые макропруденциальные меры регулятора. Однако потребность в заёмных средствах у граждан сохранится. В то же время спрос будет более целевым и на более короткие сроки", — отметил он. В свою очередь, Совкомбанк сообщил, что повысил ставки по срочным вкладам ранее. "На сегодняшний день максимальная ставка по вкладам в банке достигает 20% годовых", — добавили в банке.
https://1prime.ru/20240726/stavka-850473206.html
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ставка, банки, россия
Банк России, ставка, Банки, РОССИЯ
Банки планируют повысить ставки по своим продуктам вслед за ростом ключевой
Банки планируют повысить ставки по своим продуктам вслед за ростом ключевой
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Банки в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% планируют пересмотреть в сторону увеличения ставки по своим продуктам, в том числе банки, которые заблаговременно повысили ставки по вкладам и накопительным счетам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
В пятницу Банк России в первый раз в этом году повысил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это самый высокий показатель с начала апреля 2022 года, когда ставка составляла 20% годовых. Как уже сообщалось ранее, российские банки начали увеличивать ставки по вкладам и накопительным счетам, даже не дожидаясь решения Центрального банка 26 июля.
"ВТБ не исключает возможности пересмотра условий по кредитам. Конкретные решения будем принимать, учитывая действия рынка. На наш взгляд, дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ будет еще "охлаждать" рынок розничного кредитования, спрос будет замедляться", — сказали в пресс-службе банка, который уже с 23 июля повысил ставки по вкладам и накопительным счетам в рублях.
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ осталась на том же уровне
"Решение об изменении ставок по накопительным счетам и кредитным продуктам планируется принять на следующей неделе", — рассказали в пресс-службе МТС-банка. Там также напомнили, что банк 23 июля принял решение о повышении ставок по вкладам.
Пресс-служба ПСБ также отметила, что банк заблаговременно повысил ставки для физлиц по депозитам до 18% годовых, по накопительным счетам — до 17%.
"В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшего изменения ставок по кредитным и сберегательным продуктам", — добавили в банке.
Зампред правления "Почта банка" Алексей Охорзин, слова которого передает пресс-служба кредитной организации, которая также заранее подняла ставки по сберегательным продуктам, сказал: "Однако мы не исключаем дальнейшего повышения ставок по вкладам, так как ЦБ также пересмотрел базовый прогноз, который как минимум говорит о сохранении текущего уровня ключа (ключевой ставки - ред.) до конца года".
Росбанк вслед за повышением ключевой ставки Банка России до 18% улучшит условия по вкладам, сообщила его пресс-служба.
"С 27 июля наши клиенты смогут оформить вклад "Надежный" с опцией "Прайм" с доходностью до 18,5%... Для действующих и потенциальных клиентов… совместно с финансовым маркетплейсом Финуслуги, предлагает оформить вклад "Надежный Капитал" со ставкой до 19,05%,.. если… в первый раз на платформе, то ставка будет еще выше – до 21%" — заявил банк.
Набиуллина рассказала о возможностях ЦБ проводить валютные операции
Банк "Дом.РФ" сообщил, что с 29 июля повышает доходность по вкладу-конструктору "Мой Дом" "практически на всех сроках размещения", максимальная процентная ставка 19% доступна при открытии депозита на 12 месяцев.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в комментарии для пресс-службы банка заявил, что повышение ключевой ставки до 18% позволит банкам сохранять и улучшать условия по сберегательным продуктам.
"Рынок кредитования продолжит работу в довольно сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые макропруденциальные меры регулятора. Однако потребность в заёмных средствах у граждан сохранится. В то же время спрос будет более целевым и на более короткие сроки", — отметил он.
В свою очередь, Совкомбанк сообщил, что повысил ставки по срочным вкладам ранее.
"На сегодняшний день максимальная ставка по вкладам в банке достигает 20% годовых", — добавили в банке.