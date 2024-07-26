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Суд взыскал с рекламного агентства деньги в пользу "дочки" Google - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Суд взыскал с рекламного агентства деньги в пользу "дочки" Google
Суд взыскал с рекламного агентства деньги в пользу "дочки" Google - 26.07.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал с рекламного агентства деньги в пользу "дочки" Google
Арбитражный суд Москвы по иску признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, взыскал около 1,5 миллиарда рублей со столичного ООО... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T11:29+0300
2024-07-26T11:29+0300
суд
гугл
иск
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, взыскал около 1,5 миллиарда рублей со столичного ООО "Эмджиком", владеющего крупным рекламным агентством MGCom, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд взыскал с ответчика более 776 миллионов рублей основного долга по договору оказания услуг на размещение рекламы и 700 миллионов рублей неустойки. Изначально в этом иске, поданном в марте, "Гугл" в лице конкурсного управляющего Валерия Таляровского требовал от ООО "Эмджиком" чуть более 3 миллиардов рублей основного долга и более 526 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. В июне ответчик добровольно погасил часть долга перед "Гуглом" в размере более 2,2 миллиарда рублей. На заседании в пятницу представитель MGCom заявил, что ответчик признает оставшуюся часть основного долга в размере более 776 миллионов рублей и спорит только с размером неустойки. "Гугл" требовал взыскать с ответчика более 769 миллионов рублей неустойки.
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суд, гугл, иск
суд, Гугл, иск
11:29 26.07.2024
 
Суд взыскал с рекламного агентства деньги в пользу "дочки" Google

Суд взыскал с российского рекламного агентства MGCom 1,5 млрд руб в пользу "дочки" Google

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, взыскал около 1,5 миллиарда рублей со столичного ООО "Эмджиком", владеющего крупным рекламным агентством MGCom, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд взыскал с ответчика более 776 миллионов рублей основного долга по договору оказания услуг на размещение рекламы и 700 миллионов рублей неустойки.
Изначально в этом иске, поданном в марте, "Гугл" в лице конкурсного управляющего Валерия Таляровского требовал от ООО "Эмджиком" чуть более 3 миллиардов рублей основного долга и более 526 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
В июне ответчик добровольно погасил часть долга перед "Гуглом" в размере более 2,2 миллиарда рублей. На заседании в пятницу представитель MGCom заявил, что ответчик признает оставшуюся часть основного долга в размере более 776 миллионов рублей и спорит только с размером неустойки. "Гугл" требовал взыскать с ответчика более 769 миллионов рублей неустойки.
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