https://1prime.ru/20240726/sud-850453497.html

Промсвязьбанк потребовал от Euroclear около 1,4 миллиона долларов

Промсвязьбанк потребовал от Euroclear около 1,4 миллиона долларов - 26.07.2024, ПРАЙМ

Промсвязьбанк потребовал от Euroclear около 1,4 миллиона долларов

Промсвязьбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с крупного европейского депозитария Euroclear Bank около 11,4 миллиона долларов (около 973 миллиона рублей... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:05+0300

2024-07-26T13:05+0300

2024-07-26T13:05+0300

суд

промсвязьбанк

euroclear

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Промсвязьбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с крупного европейского депозитария Euroclear Bank около 11,4 миллиона долларов (около 973 миллиона рублей по текущему курсу), следует из опубликованного в пятницу определения суда. Иск принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 7 октября. Суд привлек к делу в статусе третьего лица Национальный расчетный депозитарий (НРД). Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не указаны, но по составу участников можно предположить, что истец взыскивает убытки, причиненные блокировкой принадлежащих ему ценных бумаг, находящихся на счетах НРД в Euroclear. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

https://1prime.ru/20240725/sud-850439367.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, промсвязьбанк, euroclear