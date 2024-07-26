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Промсвязьбанк потребовал от Euroclear около 1,4 миллиона долларов - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Промсвязьбанк потребовал от Euroclear около 1,4 миллиона долларов
Промсвязьбанк потребовал от Euroclear около 1,4 миллиона долларов - 26.07.2024, ПРАЙМ
Промсвязьбанк потребовал от Euroclear около 1,4 миллиона долларов
Промсвязьбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с крупного европейского депозитария Euroclear Bank около 11,4 миллиона долларов (около 973 миллиона рублей... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:05+0300
2024-07-26T13:05+0300
суд
промсвязьбанк
euroclear
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Промсвязьбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с крупного европейского депозитария Euroclear Bank около 11,4 миллиона долларов (около 973 миллиона рублей по текущему курсу), следует из опубликованного в пятницу определения суда. Иск принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 7 октября. Суд привлек к делу в статусе третьего лица Национальный расчетный депозитарий (НРД). Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не указаны, но по составу участников можно предположить, что истец взыскивает убытки, причиненные блокировкой принадлежащих ему ценных бумаг, находящихся на счетах НРД в Euroclear. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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суд, промсвязьбанк, euroclear
суд, Промсвязьбанк, Euroclear
13:05 26.07.2024
 
Промсвязьбанк потребовал от Euroclear около 1,4 миллиона долларов

Промсвязьбанк потребовал в суде от Euroclear около 11,4 миллиона доларов

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Промсвязьбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с крупного европейского депозитария Euroclear Bank около 11,4 миллиона долларов (около 973 миллиона рублей по текущему курсу), следует из опубликованного в пятницу определения суда.
Иск принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 7 октября. Суд привлек к делу в статусе третьего лица Национальный расчетный депозитарий (НРД).
Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не указаны, но по составу участников можно предположить, что истец взыскивает убытки, причиненные блокировкой принадлежащих ему ценных бумаг, находящихся на счетах НРД в Euroclear.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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судПромсвязьбанкEuroclear
 
 
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