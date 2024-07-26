https://1prime.ru/20240726/territorii-850457785.html
Рядовые украинцы уже поняли: нужно признать новые российские территории
Рядовые украинцы уже поняли: нужно признать новые российские территории - 26.07.2024, ПРАЙМ
Рядовые украинцы уже поняли: нужно признать новые российские территории
Украинцы из-за усталости от конфликта готовы идти на территориальные уступки, они лучше понимают ситуацию, чем киевские власти. Об этом пишет издание infoBRICS. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T14:16+0300
2024-07-26T14:16+0300
2024-07-26T14:16+0300
новые регионы рф
крым
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82793/64/827936459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e21c876b96071af15bf68d0890b1055a.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Украинцы из-за усталости от конфликта готовы идти на территориальные уступки, они лучше понимают ситуацию, чем киевские власти. Об этом пишет издание infoBRICS.В статье приводится недавний опрос Киевского международного института социологии, результат которого показал, что признать новые российские территории хотят 32 процента украинцев. Показатель значительно больше, чем в прошлом году. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Тот факт, что доля украинцев, согласных на потерю территорий ради мира, выросла, говорит о том, что люди устали от конфронтации и готовы пойти на любые уступки, чтобы как можно скорее положить конец военным действиям", - сказано в публикации.При этом, издание напоминает, что люди на подконтрольных Киеву территориях подвержены репрессиям, боятся говорить то, что думают. Поэтому реальное число выступающих за мир украинцев может быть значительно больше. "На практике рядовые украинцы гораздо лучше понимают ситуацию, чем их власти. Люди видят, что лучший способ избежать дальнейших территориальных потерь для Украины – это смириться с утратой территорий, поскольку они уже не вернутся в состав страны", - пишет infoBRICS.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240725/ukraina-850423172.html
крым
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82793/64/827936459_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ad5fc4e75061c191bceb5173eb809ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы рф, крым, украина, россия
новые регионы РФ, КРЫМ, УКРАИНА, РОССИЯ
Рядовые украинцы уже поняли: нужно признать новые российские территории
infoBRICS: украинцы согласны признать новые российские территории ради мира
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Украинцы из-за усталости от конфликта готовы идти на территориальные уступки, они лучше понимают ситуацию, чем киевские власти. Об этом пишет издание infoBRICS
.
В статье приводится недавний опрос Киевского международного института социологии, результат которого показал, что признать новые российские территории хотят 32 процента украинцев. Показатель значительно больше, чем в прошлом году.
"Тот факт, что доля украинцев, согласных на потерю территорий ради мира, выросла, говорит о том, что люди устали от конфронтации и готовы пойти на любые уступки, чтобы как можно скорее положить конец военным действиям", - сказано в публикации.
При этом, издание напоминает, что люди на подконтрольных Киеву территориях подвержены репрессиям, боятся говорить то, что думают. Поэтому реальное число выступающих за мир украинцев может быть значительно больше.
"На практике рядовые украинцы гораздо лучше понимают ситуацию, чем их власти. Люди видят, что лучший способ избежать дальнейших территориальных потерь для Украины – это смириться с утратой территорий, поскольку они уже не вернутся в состав страны", - пишет infoBRICS.
"Риск для территорий". В США предупредили Украину об опасной угрозе