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Рядовые украинцы уже поняли: нужно признать новые российские территории

Рядовые украинцы уже поняли: нужно признать новые российские территории - 26.07.2024, ПРАЙМ

Рядовые украинцы уже поняли: нужно признать новые российские территории

Украинцы из-за усталости от конфликта готовы идти на территориальные уступки, они лучше понимают ситуацию, чем киевские власти. Об этом пишет издание infoBRICS. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T14:16+0300

2024-07-26T14:16+0300

2024-07-26T14:16+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Украинцы из-за усталости от конфликта готовы идти на территориальные уступки, они лучше понимают ситуацию, чем киевские власти. Об этом пишет издание infoBRICS.В статье приводится недавний опрос Киевского международного института социологии, результат которого показал, что признать новые российские территории хотят 32 процента украинцев. Показатель значительно больше, чем в прошлом году. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Тот факт, что доля украинцев, согласных на потерю территорий ради мира, выросла, говорит о том, что люди устали от конфронтации и готовы пойти на любые уступки, чтобы как можно скорее положить конец военным действиям", - сказано в публикации.При этом, издание напоминает, что люди на подконтрольных Киеву территориях подвержены репрессиям, боятся говорить то, что думают. Поэтому реальное число выступающих за мир украинцев может быть значительно больше. "На практике рядовые украинцы гораздо лучше понимают ситуацию, чем их власти. Люди видят, что лучший способ избежать дальнейших территориальных потерь для Украины – это смириться с утратой территорий, поскольку они уже не вернутся в состав страны", - пишет infoBRICS.Полный текст читайте на ИноСМИ

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новые регионы рф, крым, украина, россия